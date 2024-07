Nasce la guida che attribuisce stelle ai pizzaioli

Anche la pizza ha la sua guida. Nasce 'Guida Chef di Pizza Stellato' da un'idea di Vincenzo Varlese per celebrare il talento dei pizzaioli e la loro arte, portando orgoglio a coloro che hanno scelto di dedicare la propria vita alla cosiddetta 'arte bianca'. "Come esiste una 'Guida Michelin' per i ristoranti che rappresentano un simbolo di eccellenza culinaria, così anche i pizzaioli con i loro relativi ristoranti meritano di esser premiati attraverso un riconoscimento ufficiale" afferma Varlese, pluricampione del mondo per la pizza napoletana.

Ma come si ottiene l`ambìto riconoscimento? "Una commissione di esperti, rigorosamente in incognito, esplora le pizzerie di tutta Italia alla ricerca delle realtà più stimolanti e soddisfacenti, dei professionisti più eccellenti e dei prodotti più squisiti. Voglio specificare immediatamente che la stella non si acquista. Si riceve esclusivamente per merito".

A coronare l'intenso lavoro della commissione, che ha attribuito i titoli, sempre alla ricerca di nuovi talenti e antiche tradizioni, la nomina dei prestigiosi 'Chef di Pizza Stellato' i cui nomi saranno svelati durante la 'Notte delle Stelle', condotta da Magda Mancuso e in programma il 25 novembre 2024 al Grand Hotel La Sonrisa di Sant`Antonio Abate.

L'esclusiva Stella sarà valida per 12 mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, celebrando l`eccellenza e la maestria dei migliori pizzaioli del mondo. "La missione principale della Guida Chef di Pizza Stellato - conclude Varlese - è quella di elevare la professione del pizzaiolo a un livello superiore, riconoscendo obiettivamente il merito e le capacità di ognuno tenendo ben presente che negli ultimi anni il settore ha subito una trasformazione incredibile, sempre in bilico fra tradizione e innovazione, a fronte di una pressante accelerazione mediatica. Vogliamo che questa arte venga apprezzata e giustamente insegnata e promossa, è la nostra aspirazione massima". (Askanews)