Si fa presto a dire Marinara. Ma mentre il matrimonio tra pomodoro, aglio e origano — vincente sulla tonda da qualche secolo — rimane un passe-partout dinanzi a menu troppo lunghi e un rifugio sicuro anche per preparazioni domestiche, ne esistano rivisitazioni che, in mano a grandi artigiani, raggiungono livelli stellari. Parliamo, ad esempio, della Futuro di Marinara di Francesco Martucci, una delle proposte che hanno consolidato il successo della sua I Masanielli di Caserta.

I segreti della Futuro di Marinara di Francesco Martucci

Chi l’ha detto che i grandi classici della gastronomia non abbiano margini di miglioramento? Come spiega Martucci, la sua interpretazione “nasce dalla voglia di sperimentare e far provare ai clienti un’esperienza nuova”. Un esperimento sicuramente riuscito, a giudicare dalla quantità di premi e riconoscimenti ricevuti, dove la preparazione di un impasto a lunga maturazione (almeno 24-36 ore) precede il passaggio chiave: la tripla cottura. A un primo step a vapore segue infatti una frittura in olio, la farcitura e infine l’ultima “asciugatura” in forno (spoiler: non deve essere necessariamente a legna per dare risultati eccellenti).

La triade di base — pomodoro, aglio e origano — nella versione casertana risulta più ricca dell’omologa napoletana, grazie al rinforzo di olive caiazzane, capperi di Salina e alici di Trapani. Una pizza dorata, al contempo morbida e croccante. Possibile? Alla fine del video il taglio e il relativo “crunch” che lo conferma.