Francesco Panella: "I miei nonni erano due attori napoletani molto importanti. Siete da sempre nel mio cuore"

"Amo Napoli. Mi ha ricoperto di amore". A parlare è Francesco Panella che si trova - già da qualche giorno - all'ombra del Vesuvio per registrare una puntata del suo nuovo programma "Best Weekend", prossimamente sul Nove. Intercettato da NapoliToday, il noto ristoratore e volto televisivo ha parlato anche delle suo origini partenopee. Panella, infatti, è nipote di due grandi attori: Pietro De Vico ed Anna Campori, noti anche per aver recitato in diversi film con Totò.

"Ho Napoli nel cuore. I miei nonni erano due attori napoletani molto importanti: Pietro De Vico ed Anna Campori. Ho vissuto a Napoli per diverso tempo quando ero bambino. Ero a Santa Lucia. Vivevo con i miei nonni che avevano la compagnia a Napoli e io dormivo nel quartiere", ha raccontato.

"Ricordo - ha continuato - che dopo lo spettacolo dei miei nonni andavamo a mangiare a La Bersagliera che è proprio sotto al Santa Lucia. Napoli per me è un qualcosa di molto importante perché mi ricorda la mia infanzia, mi ricorda i momenti più belli della mia vita... anche se sono stati momenti difficili perché non vivevo con i miei genitori. Ma Napoli mi ha ricoperto di amore".

"Amo la genovese"

Mentre sorseggiava un caffè al Gambrinus - insieme a Vincenzo Capuano, Giuseppe Scicchitano di Innovative e al food blogger Francesco Corrado - ci ha svelato che il suo piatto preferito è la genovese. "Perché mi ricorda mia nonna quando lo preparava e la casa inondata di questo profumo di cipolla fantastico. Per me la genovese è il piatto che amo più di tutti insieme alla cacio e pepe romana".

Panella, ricordiamo, è diventato un volto noto della tv anche grazie al suo programma Little Big Italia attraverso il quale è andato "a caccia" dei migliori ristoranti italiani all'estero. Ma qual è il piatto napoletano più amato - appunto - all'estero? Francesco non ha dubbi: "La pizza. Il numero uno ovunque. A volte replicata meglio, altre meno. Ma prendiamoci quello che ci viene. Non sempre tutto può essere perfetto. Anche perché, altrimenti, non riusciamo ad apprezzare la perfezione. Ogni tanto è bello essere 'sconvolti' nelle aspettative per poi ritrovare il gusto delle eccellenze e godere di questo".

"Mantenere la tradizione passando per l'innovazione"

Francesco - restando in tema pizza - ha dimostrato anche di apprezzare la versione "contemporanea" del suo grande amico Vincenzo Capuano. "Lui per me è il rappresentante della pizza contemporanea - ha detto - So l'amore che ci mette, la passione con cui fa il proprio lavoro. Parliamo di un giovane pieno di ingegno, ma soprattutto è un artigiano nell'anima.

Conosce il prodotto, conosce la storia della pizza e quindi ha trovato il modo di reinventare un punto di vista attraverso la sua creatività. Chi riesce a trasportare un ingrediente, una ricetta tradizionale attraverso gli anni utilizzando nuove tecniche e filosofie ha capito che mantenere la tradizione deve passare per l'innovazione".