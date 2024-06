Errico Porzio apre a Ischia: bagno di folla per la sua "Porzio...ni di pizza"

Ancora un grande successo per Errico Porzio che ieri ha aperto una nuova sede a Ischia. Porzio, in particolare, ha portato la sua pizza in teglia nei locali storici del bar Calise in piazzetta degli Eroi. Ben cinque metri di banco espositivo su strada per uno dei pizzaioli più amati del web, accolto come una star sull'Isola Verde.

Oltre alle pizze, il locale è attrezzato anche per offrire ai clienti i fritti artigianali della tradizione partenopea. Porzio è stato travolto da una vera e propria ondata d'affetto. Tanti anche i giovanissimi che hanno affollato l'esterno del locale già da diverse ore prima dell'inaugurazione, avvenuta alle ore 19 circa.

Il taglio del nastro, oltre che dal classico countdown, è avvenuto al grido di "Cca' se magna e nun se pava". Alcune immagini sono state postate sui social dallo stesso Porzio che promette nuove sorprese per gli amanti della sua pizza.