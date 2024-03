Dopo una lunga chiusura riapre il più storico ristorante di alta cucina del Sud Italia

Terminata l’attesa per sedersi di nuovo alla tavola di uno dei più importanti ristoranti d'Italia e in particolare del sud Italia. Era il 2022 quando Alfonso Iaccarino aveva annunciato la chiusura temporanea del Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi in un momento in cui crisi del personale, post pandemia e crisi energetica impazzavano. Da qualche settimana però sul sito e sui loro canali social, è stato svelato il giorno di riapertura: 28 marzo 2024. Con questa premessa: “non possiamo vivere sani in un mondo malato. È dall’enciclica di Papa Francesco che abbiamo preso l’ispirazione e immaginato un hotel e un ristorante ancora più sostenibili”. Ci si appresta a quanto pare a una stagione ricca di novità, ecco qualche anticipazione.

Il successo della famiglia Iaccarino

Un’insegna storica, con una grande tradizione di famiglia tramandata di padre in figlio, che proprio nell’anno di chiusura (il 2023) ha compiuto il 50esimo anniversario. Nel 1973 Alfonso e la moglie Livia hanno fondato Don Alfonso 1890, trasformando la pensioncina del nonno in un luogo dell’alta cucina, con hotel di charme annesso. Da un ventennio si sono uniti all’attività di famiglia anche i figli Mario ed Ernesto, il primo in sala e il secondo ai fornelli. Il loro successo sta nell’essere riusciti a unire la solida tradizione culinaria napoletana e una visione più contemporanea, oltre a un senso di ospitalità unico. Il tutto in una location unica, affacciata sul golfo di Napoli, di fronte al Vesuvio.

Le collaborazioni all’estero

Durante questo periodo di stop gli Iaccarino non si sono mai fermati, specialmente nelle collaborazioni con l’estero in cui i figli hanno avuto un ruolo chiave. La prima destinazione è stata Marrakech presso l’hotel Mamounia (adesso terminata la consulenza), poi a Macao in Cina, negli Stati Uniti con i ristoranti a St. Louis e a Toronto che nel 2022 è stato premiato come miglior ristorante all’estero da 50 Top Italy. E poi, a completare una presenza mondiale ormai consolidata il super progetto all’Helena Bay in Nuova Zelanda, all’interno di una tenuta di 900 ettari dove si coltivano ortaggi e si allevano animali. Senza dimenticare l’altro avamposto italiano presso il Relais San Barbato in Basilicata. E sono state proprio le sedi all’estero protagoniste di questo 2023, dove sono stati festeggiati i 50 anni della casa madre mentre questa era in ristrutturazione.

La ristrutturazione in funzione della sostenibilità

Al centro del cambiamento come ha più volte sottolineato la famiglia proprietaria c’è la sostenibilità. “Stiamo preparando diverse attività celebrative in giro per il Mondo ma il regalo più grande sentiamo di farlo al nostro splendido Pianeta ed all’immenso patrimonio di biodiversità di cui siamo parte”, annunciavano sul loro sito. Uno stop di un anno necessario per rimettere mano al proprio, grande progetto in un’ottica di ecologia integrale e costruire i prossimi 50 anni di storia “dove la parola d’ordine sarà impatto positivo”. Avevano parlato quindi non solo di autoproduzione di cibo, come in parte fanno da diversi anni, ma anche di autoproduzione energetica. Il risultato di un’emergenza climatica che la famiglia Iaccarino sente sulla propria pelle.

Come sarà il nuovo Don Alfonso 1890

Ci troveremo davanti a un locale storico rinnovato sia negli interni che negli esterni con materiali naturali e attenzione per l’ambiente. E poi ci sarà una nuova struttura di charme a Punta Campanella. Qui, nell'estremo lembo di terra della Penisola Sorrentina, la famiglia gestisce da oltre trent'anni Le Peracciole, un terreno di sette ettari dove coltiva a regime biologico le materie prime utilizzate nei piatti del ristorante. Un’attività avviata molto prima dell'attuale tendenza dei cuochi-agricoltori, che testimonia l'impegno della famiglia per offrire prodotti di qualità e sostenibili da sempre. E a quanto apprendiamo Le Peracciole hanno anche dei nuovi inquilini: “rifiuti zero anche grazie alle galline delle Peracciole. Crediamo nel ciclo della natura e lo sposiamo attraverso il compostaggio e la creazione del mangime con gli scarti del cibo”. Le uova? Presto verranno usate per le colazioni dell’albergo. La promessa quindi, è quella di continuare “a fare innovazione nel solco della sua tradizione”, ma in uno spazio nuovo e ancora più green. Nell’attesa di scoprire i dettagli, camere e tavoli sono già prenotabili sul loro sito…