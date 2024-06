Come riconoscere la vera pizza napoletana: le 5 regole da rispettare - VIDEO

Napoli è la patria della pizza e negli ultimi tempi si è estesa "a macchia d'olio" la mappa delle pizzeria aperte in città e in provincia. Ma davvero tutte propongono la vera pizza napoletana? A fare la differenza sono le regole stabilite nel disciplinare internazionale della "verace pizza napoletana DOC". Il documento mira a difendere la tradizione su argomenti come gli ingredienti (stabiliti con massima precisione), la preparazione, la levitazione, la maturazione, la stesura, il condimento e la cottura.

Ad illustrare alcune di queste regole ci ha pensato, in un video pubblicato sui social, Salvatore Buono della Pizzeria Imperatore 1906, a due passi dal Duomo. Il maestro Buono, da anni associato alla AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), in particolare, parla di 5 regole alla base di una vera pizza napoletana. Questi 5 "segni" garantiscono non solo il rispetto della tradizione, ma sono anche garanzia di qualità.

Le 5 regole

La prima regola riguarda il diametro che non deve mai superare i 35 centimetri. Si parla di misure anche nella secondo regola con il cornicione che non deve mai superare i 2 centimetri. Poi, si passa, all'impasto. Acqua, lievito, sale e farina 0 o 00 sono la base da cui partire. Ovviamente, con lievitazione sempre diretta. Per quanto riguarda la stesura, invece, questa va effettuate solo con la tecnico dello "schiaffo". Infine, la pizza va cotta solo nel forno a legna ad una temperatura che va dai 380 ai 450 gradi. La pasta deve risultare morbida, fragrante e facilmente piegabile per permettere - anche - di mangiarla "a portafoglio".

Il disciplinare

Il disciplinare - così come spiega la AVPN - è quell'insieme di regole, finalmente codificate, trasmesse oralmente da generazioni di pizzaioli napoletani, che ne tramandavano i segreti da padre in figlio. Nel 1984 Antonio Pace e Lello Surace unirono i più importanti e rinomati pizzaioli dell'epoca per sintetizzare le regole fondamentali per riconoscere una Vera Pizza Napoletana e differenziarla dalle tante altre varietà esistenti, donandole così massima dignità e riconoscenza. Da allora il Disciplinare è stato il cuore dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, che difende la tradizione di questo antico piatto e ne diffonde i segreti, tutelandone l'unicità e le caratteristiche.