A Napoli apre la salumeria con un cocktail bar segreto nascosto nel sottoscala

Apre nel centro storico di Napoli Gaaastronomia, una nuova salumeria che vuole elevare il concetto di merenda (o meglio marenna) napoletana. Si trova in Via Ferdinando del Carretto a ridosso dei Quartieri Spagnoli e vicino alla fermata Toledo, ed è un progetto che parte dalla ricerca delle eccellenze campane in chiave contemporanea. “Siamo una salumeria che vuole rendere omaggio ai prodotti di questa terra, anche attraverso la selezione di panini deluxe a chilometro zero” spiega a CiboToday Raffaele Pellone. Socio anche dietro il progetto di Audioteca Listening Bar a San Giorgio a Cremano, primo bar dedicato all’ascolto di musica e vinili nella provincia di Napoli. C’è anche una sorpresa da Gaaastronomia: una stanza segreta che nasconde un cocktail bar. Inaugurazione? Martedì 23 gennaio 2024.

Gaaastronomia: la salumeria contemporanea nel centro di Napoli

L’idea parte dalla volontà di proporre prodotti genuini e del territorio in chiave contemporanea, già a partire da una comunicazione pop e divertente. Da Gaaastronomia infatti si trovano affettati, formaggi, ma anche materie prime ricercate e frutto della collaborazione con aziende nei dintorni di Napoli. Come quella con Celestina, una pasticceria innovativa a Pollena Trocchi, nella zona est della città, gestita dalla pastry chef Nancy Sannino. Da qui provengono infatti tutte le conserve e le marmellate artigianali con ingredienti del territorio, nonché i suoi taralli. Funziona come una normale gastronomia di quartiere, dove acquistare mozzarelle di bufala, pomodorini del Piennolo, ricotta di fuscella ovvero una varietà autoctona di formaggio fresco, prosciutto crudo dell’Azienda L’imperatore, cipolla ramata di Montoro in provincia di Avellino. “Tutti ingredienti che vanno poi anche a comporre i nostri panini, ricordando la vera merenda napoletana con pane e prodotti genuini” spiega Pellone. Tra i panini troviamo così il Ciruzzo con cicoli di maiale, ricotta di fuscella, crema di friarielli e tarallo sbriciolato (8€), oppure il Tonino con pancetta di suino, provola, zucchine alla griglia e olio al tartufo (9€). Non mancano panini più internazionali, come il Susetta con lardo di patanegra, gorgonzola e miele di castagno (8€), e il Carmelina con alici del Cantabrico, fior di latte, datterino giallo e cipolla di Montoro (10€).

La stanza segreta che nasconde il cocktail bar

Gaaastronomia nasconde anche un segreto. Infatti c’è un’entrata all’interno del locale che porta a un cocktail bar nel sottoscala. “Gaaastronomia è una salumeria con un secret bar che deve essere scoperto dai nostri clienti. Non vogliamo dirvi di più e rovinare la sorpresa” continua Raffaele Pellone che ha già una lunga esperienza nel mondo del bartending grazie al suo primo bar Audioteca Listening Bar.

Un cocktail club a San Giorgio a Cremano incentrato sull’ascolto di vinili e con un menu d’ispirazione internazionale e fusion: dai bao ai nachos passando per le tartare di tonno e le baked potatoes. “Il secret bar sarà aperto dal martedì alla domenica e per capire come si entra bisogna prima passare da Gaaastronomia. Le bottiglie che utilizziamo sono di fascia alta e l’atmosfera è totalmente diversa dalla salumeria” ci anticipa uno dei suoi soci. Cosa si mangerà? I prodotti saranno quelli della salumeria, ma i proprietari hanno sviluppato un menu specifico, più adatto al tipo di locale. Un’apertura che si lega al nuovo concetto di paninoteca, così cavalcato in tutta Italia ultimamente, dove la merenda diventa pop e divertente.