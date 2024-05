Alain Ducasse apre a Napoli. A giugno 2024 il ristorante dello chef più stellato al mondo

Che il binomio grandi chef e alberghi di lusso si stia facendo sempre più stretto — nonché proficuo — è un dato di fatto. Se ne sono accorte guide e classifiche tradizionalmente compartimentate sulla ristorazione, che di recente hanno ‘messo ai voti’ pure i migliori hotel (la 50 Best lo scorso anno; da pochi giorni la Michelin con le sue chiavi, assegnate, tra l’altro, a molte strutture con cuochi influenti). Da Napoli arriva un’ulteriore conferma, particolarmente significativa per il livello del professionista coinvolto: Alain Ducasse, chef francese da decenni nell’empireo internazionale, apre il 6 giugno 2024 il suo ristorante all’interno dell’Hotel Romeo. Mentre i lavori per l’avvio di un’impresa simile a Roma restano in corso più del previsto, è il capoluogo campano ad ospitare la prima tavola in Italia del gruppo Ducasse.

Chi è Alain Ducasse

Con oltre 60 insegne disseminate tra 7 paesi in tre continenti, Ducasse è il cuoco-imprenditore più prolifico che ci sia. Nato a Castel-Sarrazin, in Aquitania, 68 anni fa, fino alla chiusura del suo ristorante newyorkese nel 2007 era riuscito a gestire contemporaneamente tre ristoranti con 3 stelle Michelin.

I suoi locali oggi, di stelle ne contando in totale 18, attribuendogli ancora il record di chef più blasonato. Affatto nuovo alla ristorazione d’albergo, si muove dal quartier generale di Le Louis XV all’Hotel de Paris di Monte Carlo al ristorante che porta il suo nome al The Dorchester di Londra, oltre a presenze a Macao, Tokyo, Kyoto e Bangkok. In Italia, prima della partnership con i Romeo, ricordiamo che il cuoco si era già cimentato tra il 2004 e il 2015 a L’Andana della Tenuta La Badiola di Castiglione della Pescaia.

Il nuovo ristorante di Alain Ducasse all’Hotel Romeo di Napoli

Situato al nono piano dell’Hotel Romeo di Napoli — a due passi dal porto, e dunque con vista ampia sul Golfo e il Vesuvio — il Ristorante Alain Ducasse prende il posto del precedente Il Comandante. Questo il nome dell’outlet gastronomico gestito fino a poco fa dal cuoco di Torre del Greco Salvatore Bianco (e ancora prima, per 3 anni, da un giovanissimo Andrea Aprea, che oggi conduce il ristorante della Fondazione Rovati a Milano), il quale ci ha portato una stella Michelin nel 2012 e oggi è passato all’Hotel Eden di Roma.

È in corso probabilmente qualche lavoro di assestamento e restyling — per strada i bandoni recitano ‘coming soon’ — in vista dell’inaugurazione del 6 giugno. Come sarà? “Celebrerà l’eccellenza culinaria con un approccio naturale e raffinato”, recita il sito, ribadendo le linee tipiche della ‘scuola ducassiana’: cura estrema per gli ingredienti, cotture brevi e una forte presenza vegetale. La cuisine de la naturalité con la quale Ducasse si è già fatto conoscere, dunque, che chissà come e quanto abbraccerà lo spirito partenopeo. In attesa di conoscere il menu, si apprende che la squadra dello chef si occuperà anche delle colazioni, “arricchite dalla maestria pasticciera francese”.

I progetti dell’Hotel Romeo: ancora Ducasse a Roma e l’apertura nella Penisola Sorrentina

L’Hotel Romeo non è pertinenza di un grande gruppo internazionale, ma è stato aperto nel 2008 dall’imprenditore casertano Alfredo Romeo. È ben recensito anche dal New York Times, confermandosi come una delle realtà più prestigiose dell’hôtellerie italiana. Romeo, intanto, ha consolidato una grande azienda che si occupa di gestione di immobili in tutto il Paese, e già la scorsa primavera ha annunciato l’apertura di un hotel a Roma, in Via di Ripetta (in una zona in cui sono spuntate come funghi altre grandi realtà, come abbiamo raccontato).

Anche lì si attende un ristorante targato Ducasse, ma la data di inaugurazione è slittata da ottobre ’23 a un generico ‘2024’. Dice ‘coming soon’ invece la pagina web dedicata all’altra novità Romeo: l’avvio di una nuova struttura con 63 camere e suite con giardino privato tra il verde di Massa Lubrense, in piena penisola sorrentina. Anche lì ci sarà un ristorante gourmet, e chissà chi lo guiderà.