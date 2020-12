Mercato immobiliare, a Napoli torna di moda la villa in città

La pandemia da Covid-19 ha impattato profondamente sulle abitudini dei napoletani già dal primo lockdown, quando l’obbligo di restare in casa ha imposto riflessioni sulla propria condizione abitativa, determinando la nascita di nuovi bisogni. Stanchi di case troppo piccole, sovraffollate e senza balconi, secondo la nuova analisi del Centro Studi di Abitare Co., adesso in città si sognano ville, villette e case unifamiliari.

In un momento in cui il mercato immobiliare nei primi nove mesi del 2020 ha registrato una contrazione del –19,5%, a Napoli la domanda sul nuovo per questa tipologia di immobili cresce del +4,6% a scapito degli appartamenti tradizionali, con un’offerta del +8,5%. Un nuovo trend che in Italia oggi vale oltre il 15% del totale di mercato.

Ma quanto costa una villa urbana a Napoli? Secondo le stime di Abitare Co., il prezzo medio di vendita è di € 5.260 al mq. In base ai quartieri i costi possono variare molto: si va, infatti, da un minimo nelle periferie di €2.900 al mq a valori più alti che raggiungono fino a €5.700 al mq in centro e €9.500 al mq nelle zone di pregio.

Andando nello specifico, si possono trovare esempi di abitazioni di questo tipo nelle zone di Vittorio Emanuele, dove il costo medio è di €3.250 al mq, Arenella (€3.650 mq) e Rione Alto (€3.700 mq), fino ai quartieri Vomero (€9.000 mq), e Posillipo (€9.250 mq). In questi ultimi due una villa può costare anche fino a €11.000 e €11.500 al mq.

“Le ville in Italia sono circa 42.000 e si spazia dalle località come Capri o Portofino fino alle villette a schiera delle province del nord Italia. Sono quindi diversi i segmenti di mercato coinvolti, dal pregio altissimo all’immobile più o meno per tutte le tasche. La voglia di spazi esterni, di verde e di privacy che la pandemia ha fatto emergere fra le famiglie italiane, ha dato nuova linfa alla domanda per questa tipologia di case - spiega Alessandro Ghisolfi, Responsabile del Centro Studi Abitare Co. – . Sfruttare spazi urbani per realizzare delle ville in città è una tendenza che sta tornando alla ribalta, soprattutto in questo preciso momento storico; la risposta delle famiglie, positiva, conferma che il prodotto piace, anche all’interno di un grande città".