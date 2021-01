Bollette di gas e luce con importi sbagliati: come chiedere e ottenere la rettifica

Può capitare che la somma richiesta nella bolletta di un'utenza, dalla luce al gas, sia sbagliata e non corrisponda al consumo effettivo. La rettifica degli importi chiesti in pagamento con le bollette è prevista dal codice di condotta commerciale. Ecco cosa fare

Step 1: controllare

Se pensiamo che l’importo richiesto in pagamento non è esatto, la prima cosa da fare è verificare:

offerta e consumi : l’offerta scelta può non essere adeguata al profilo di consumi, ad esempio se si sceglie la tariffa bioraria al posto di quella monoraria o viceversa, può esserci un aumento dei costi senza variazione dei consumi

: l’offerta scelta può non essere adeguata al profilo di consumi, ad esempio se si sceglie la tariffa bioraria al posto di quella monoraria o viceversa, può esserci un aumento dei costi senza variazione dei consumi bassa efficienza energetica : elettrodomestici di classe energetica non elevata determinano maggiori consumi

: elettrodomestici di classe energetica non elevata determinano maggiori consumi mancata autolettura: l’autolettura è necessaria per poter comunicare i dati al fornitore nel periodo di tempo indicato.

Se l'errore c'è

Se davvero c'è un errore nella quantificazione degli importi richiesti, è possibile inviare una comunicazione scritta al fornitoree in cui si spiega dettagliatamente l'accaduto: la procedura è valida sia per la rettifica della fatturazione che per la rettifica degli importi. È sempre preferibile allegare un’autolettura, per abbreviare i tempi di verifica e controllo . Il venditore che riceve una richiesta scritta per la rettifica degli importi in bolletta ha l’obbligo di accertare i consumi e di fornire una risposta motivata. Se l'errore è certo, evidente e documentato, allora si dà luogo alla rettifica e all’accredito della somma eventualmente versata in eccesso. Nella risposta, il venditore deve fornire le seguenti informazioni:

riferimento al reclamo

nominativo e riferimento del venditore incaricato di fornire altri chiarimenti

controllo degli elementi del contratto da cui dipendono le condizioni economiche della fornitura

il calcolo che è stato fatto per l’eventuale rettifica

Il venditore ha 40 giorni di tempo per rispondere, a partire dal momento in cui ha ricevuto la richiesta.

Se non si ottiene alcuna risposta dopo i 40 giorni, allora si può attivare un procedimento presso l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas.

In caso di ritardi nel rimborso, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico nella prima bolletta utile pari a:

20 euro , quando la risposta del venditore arriva entro e non oltre il doppio del tempo massimo previsto

, quando la risposta del venditore arriva entro e non oltre il doppio del tempo massimo previsto 40 euro , quando si va oltre il doppio del tempo massimo

, quando si va oltre il doppio del tempo massimo 60 euro, quando la risposta supera di tre volte il tempo massimo

In ogni caso, l’indennizzo deve arrivare entro otto mesi dal momento in cui è stata ricevuta la richiesta di rettifica.

