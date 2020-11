Aprono a Napoli i kipoint di Poste Italiane. A cosa servono e dove trovarli

Poste Italiane aumenta la propria offerta sul territorio partenopeo espandendo la propria rete Kipoint.

Cosa sono i Kipoint

I Kipoint sono veri e propri centri multi servizi dedicati in particolare (ma non solo) alle piccole imprese e ai liberi professionisti. Offrono diversi servizi: corriere espresso nazionale e internazionale, invio delle raccomandate, imballaggio e confezionamento complementare alle spedizioni nazionali e internazionali, logistica e warehousing, ricariche telefoniche e pagamento utenze/bollettini e vendita di prodotti di cartoleria e per ufficio. Tredici di questi punti sono posizionati presso grandi stazioni, dove è offerto anche il servizio di deposito, portieraggio e il transfer del bagaglio. I tratti distintivi della rete Kipoint derivano dal fatto che le unità sono decentralizzate, dinamiche e in grado di offrire un prodotto tailor made: su misura del cliente.

Dove si trovano i Kipoint