Lavatrice: gli errori che non sai di commettere, ma che paghi in bolletta

Con frigorifero e lavastoviglie, la lavatrice entra a pieo diritto nell'elenco degli elettrodomestici di cui è impossibile fare a meno. Per non pagare cara in bolletta la comodità, però, ci sono alcune cose da sapere.

Occhio alla fascia

In alcune ore e in precisi giorni della settimana si registra un'impennata del consumo di energia elettrica. Per questo sono state istituite delle "fasce" di costo, molto diverse tra loro per il consumo della medesima quantità di energia:

F1 dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì: i prezzi dell'energia elettrica sono più alti;

F2 dalle 19:00 alle 8:00 dei giorni feriali: lil costo dell'energia diminuisce;

F3 nei weekend e nei festivi: i prezzi sono in assoluto i più bassi.

Da non sottovalutare poi il tipo di contratto di fornitura sottoscritto:

monorario: il costo dell'elettricità è sempre identico. Si tratta di una tariffa che conviene a chi utilizza molti elettrodomestici, sia durante il giorno che la sera.

biorario: prevede l'applicazione della fascia F1 durante la settimana e F2 e F3 la sera e nel fine settimana. E' perfetta per chi sta in casa solo di sera;

multiorario: contempla tre fasce orarie: principale, che va dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00, con un costo più elevato; intermedia, dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, e il sabato dalle 7:00 alle 23:00, con costi inferiori; fuori punta, dal lunedì al sabato, dalla mezzanotte alle 7:00 e dalle 23:00 alle 24:00, e tutte le domeniche e i giorni festivi.

Programmi e programma

Per ridurre i costi è importante anche un utilizzo corretto dell'elettrodomestico:

Prelavaggio: a meno che non si abbia biancheria sudicia e puzzolente, il prelavaggio può essere saltato oppure sostituito con un ammollo fai-da-te: basta avviare la lavatrice fino a far caricare l'acqua nel cestello, spegnerla per circa un'ora e poi riaccenderla per far ultimare il lavaggio.

La classe conta: gli elettrodomestici più vecchi consumano di più, meglio programmare di sostituirli con esemplari di classe A, A+ e A++.

Riempire senza strafare: utilizzare la lavatrice a pieno carico abbatte sicuramente i costi ma anche evitare di sovraccaricarla farà la sua parte perché eviterà di affaticare il motore e/o di trovare, alla fine del programma, panni ancora sporchi o macchie di sapone

Per tornare pulita la biancheria non deve necessariamente essere "cotta" in lavatrice. Avere capi in ottima forma dopo il lavaggio significa rispettare scruposamente le istruzioni riportate in etichetta, soprattutto per quanto riguarda la temperatura: sì, quindi, al lavaggio a 30°. Sempre meglio, poi, scegliere i programmi eco che consentono un risparmio fino al 30-40% di energia.

Pulita è meglio: Pulire la lavatrice periodicamente consente di avere consumi controllati, un elettrodomestico sempre efficiente e non rovinare il guardaroba. La manutenzione non richiede molto impegno, basta lavare il filtro ogni due mesi.

