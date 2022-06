Condizionatori & co: le schermature solari per diminuire i costi

Mantenere gli ambienti domestici o di lavoro alla temperatura ideale contenendo i costi dell'energia elettrica è possibile: basta installare schermature solari, in pratica dei supporti agli infissi che non impediscono di fruire della luce solare né del panorama, pensati per proprio per l?efficienza energetica e ridurre i costi della climatizzazione.

I modelli di schermature solari in commercio sono davvero tanti. Ecco le loro caratteristiche fondamentali:

si combinano ad un infisso o a una vetrata

regolano i flussi termici

si adattano alle modifiche di luce e temperatura

Tipologie di schermature solari

Le schermature solari possono essere

interne: sono installate all?interno dell?abitazione. Possono rivelarsi meno efficienti di quelle esterne perché bloccano i raggi solari (e dunque il calore) solo dopo che è filtrato attraverso il vetro. Di contro sono facili da montare e hanno costi davvero bassi. Le più comuni sono le tende: a rullo, plissettate e a pacchetto.

esterne: vanno posizionate all?esterno del vetro degli infissi e così bloccano i raggi solari prima che penetrino. Tra le più diffuse ci sono le tettoie a griglie orizzontali, tende da sole, cappottine, frangisole.

Si trovano quindi

Schermature solari mobili : opache o parzialmente trasparenti, vanno attivate in caso di necessità e quindi consentono di sfruttare al meglio le condizioni climatiche. Devono essere gestite dai singoli utenti o dotate di sistemi domotici di controllo

: opache o parzialmente trasparenti, vanno attivate in caso di necessità e quindi consentono di sfruttare al meglio le condizioni climatiche. Devono essere gestite dai singoli utenti o dotate di sistemi domotici di controllo Schermature solari fisse : sono parte integrante della facciata dell?edificio e non possono essere modificate in base alle esigenze.

: sono parte integrante della facciata dell?edificio e non possono essere modificate in base alle esigenze. Schermature solari integrate: inserite all?interno delle lastre di vetro, devono essere progettate ad hoc. Hanno differenti sistemi di funzionamento: flessibili - in metallo, plastica alluminio e legno - sono integrate con gli avvolgibili; rigide - pellicole olografiche o aerogel - si trovano sulle superfici vetrate

Come beneficiare delle detrazioni fiscali

Le scremature solari rientrano nelle detrazioni fiscali, al 50% con limite massimo di 60.000 euro.

Per beneficiare del bonus è necessario che

abbiano precisi requisiti:

Devono essere applicate ad una superficie vetrata interna o esterna

Devono essere poste a est, ovest e sud, ma non a nord perché questa parte della casa non riceve raggi solari diretti

Devono essere applicate con l?involucro edilizio

Devono possedere un valore del fattore solare Gtot, l?energia che entra nell?abitazione, inferiore o uguale a 0,35

Devono essere mobili

Devono essere utili all?efficientamento energetico dell?edificio

appartengano ad una delle seguenti classi:

Tende esterne e tendoni: i requisiti prestazionali e di sicurezza devono essere specificati dalla norma UNI EN 13561 (in obbligatorietà della marcatura CE)

Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne: con requisiti prestazionali e di sicurezza specificati dalla norma UNI EN 13659 e UNI EN 12216 (in obbligatorietà della marcatura CE)

Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate: il calcolo della trasmittanza totale di energia solare viene effettuato con il metodo semplificato definito dalla norma UNI EN 13363.01 e UNI EN 13363.02

