Bonus acqua: come presentare la domanda e quando scadono i termini

La Gori, l’Ente Idrico Campano annuncia la proroga fino al prossimo 30 settembre del termine per accedere alle misure di sostegno per i nuclei familiari che si sono trovati in situazione di disagio economico a causa dell'emergenza pandemica.

Per i nuclei familiari con un contratto attivo di fornitura per uso domestico residente (cd. utenza diretta) o per uso condominiale (cd. utenza indiretta), sono due le agevolazioni previste nell'ambito del "bonus idrico":

1) Esenzione dal pagamento dei consumi per il periodo 1 marzo - 31 maggio 2020

Hanno diritto all'esenzione per il periodo 01.03.2020-31.05.2020 i nuclei familiari

che versano in condizione di comprovata difficoltà economica per mancanza/riduzione di redditi da lavoro; interessati da componenti risultati positivi al virus Covid19 e per i quali è stato disposto il ricovero presso strutture sanitarie.

L’utente (diretto o indiretto) deve presentare la domanda entro il 30/09/2020 direttamente ai Servizi Sociali del Comune di residenza utilizzando l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.goriacqua.com oppure ritirato presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune.

2) Copertura delle eccedenze per maggiori consumi nel periodo 1 marzo – 31 maggio 2020

Hanno diritto alla copertura delle eccedenze per maggiori consumi nel periodo 01.03.2020-31.05.2020 :

a) nuclei familiari che versano in condizione di comprovata difficoltà economica per mancanza/riduzione di redditi da lavoro (se non hanno avuto accesso all’esenzione totale dal pagamento per esaurimento fondi del proprio comune di residenza);

b) percettori di Reddito di Cittadinanza e/o Pensione di Cittadinanza.

L’utente (diretto o indiretto) deve inviare l’istanza, entro il 30/09/2020, direttamente a GORI (Pec: protocollo@cert.goriacqua.com; raccomandata AR: GORI spa via Trentola, 211 – Ercolano) utilizzando l’apposito modulo presente sul sito www.goriacqua.com .