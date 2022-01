Aumento della bolletta elettrica: rimediare con il dimmer

Il dimmer è un dispositivo per controllare l’intensità della luce in una stanza. Il termine, di origine anglosassone, deriva dal verbo “to dimm” che vuol dire abbassare. Si usa per lampade, faretti, lampadari a risparmio energetico la cui intensità luminosa può essere aumentata o abbassata in base alle esigenze.

Come funziona un dimmer

Il dimmer in pratica ci consente di decidere se utilizzare il 100% della potenza della lampadina installata oppure solo una parte.

In commercio si trovano dimmer per lampadine alogene e ad incandescenza e anche per i led.

Attenzione: i dimmer adatti alle lampadine alogene e ad incandescenza hanno una potenza minima di 40W e una massima di 80W e non vanno utilizzati per i led che hanno una potenza che va da 0 a 150 watt. Un uso improprio potrebbe portare sfarfallii e compromettere la qualità dell'illuminazione.

I tipi di dimmer in commercio sono:

Push dimmer : per abbassare o alzare il livello di luce tenendo premuto l’interruttore

: per abbassare o alzare il livello di luce tenendo premuto l’interruttore Rotativo : iper variare la luminosità ruotando in senso orario o anti orario l'interruttore

: iper variare la luminosità ruotando in senso orario o anti orario l'interruttore Touch: con la semplice pressione del dito

I vantaggi del dimmer

Avere la possibilità di regolare l’intensità della luce ha diversi vantaggi:

Ridurre i consumi in bolletta : consente di mantenere l'illuminazione degli ambienti senza sprechi, riducendo la potenza delle lampade e, dunque, il consumo, in base all'utilozzo

: consente di mantenere l'illuminazione degli ambienti senza sprechi, riducendo la potenza delle lampade e, dunque, il consumo, in base all'utilozzo Aumentare la durata delle lampadine : soprattutto quelle a risparmio energetico, preservandone l'efficienza

: soprattutto quelle a risparmio energetico, preservandone l'efficienza Creare un ambiente confortevole: in base alle attività da svolgere, senza affaticare gli occhi

