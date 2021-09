Bollette: cosa succederà il primo ottobre

Aumenti record dei costi per le aziende produttrici di energia e gas e riduzione dell'offerta faranno schizzare i costi per gli utenti. Le previsioni

II principali giornali economici riportano che l'Arera, l'Autorita' per l'Energia, annuncerà il prossimo 1 ottobre l'ammontare dei rincari per le bollette di gas ed energia elettrica.

A quanto ammonta la stangata

Stando all'allarme lanciato dal ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani, ad ottobre subiremo una vera e propria stangata, con un aumento di circa 100 euro l'anno per i costi dell'elettricità e di ben 400 euro per il metano.

Perché aumenteranno le bollette

Alla base dei rincari dell'energia innanzitutto gli aumenti record da un lato dei costi delle materie prime, dovuti alla crescita della domanda innescata dalla ripresa post covid, e dall'altro dei prezzi dei cosiddetti Ets o permessi di emissione di CO2, arrivati ai massimi storici.

Va poi aggiunto il massiccio consumo di energia sia durante l'inverno 2021, particolarmente rigido, sia quest'estate, a dir poco afosa, per i condizionatori di uffici e abitazioni.

Per sapere quanto effettivamente pagheremo in più all'anno in bolletta, non resta che aspettare nella speranza che il Governo possa correre ai ripari, magari mediante una defiscalizzazione dei costi dell'energia a monte.