Luce e gas: aumenti in vista, ma arrivano i bonus sociali di sconto

+4,5% per l’elettricità e +5,3% per il gas: sono questi gli aumenti che colpiranno le famiglie dal nuovo anno. L’aggiornamento tariffario è dovuto alla crescita delle quotazioni delle materie prime energetiche. In ogni caso, però, l'onda lunga del taglio dei costi tra il 2019 e il 2020 conterrà l'impatto sul portafogli: nell’anno cosiddetto scorrevole, ovvero compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, infatti, per la famiglia-tipo la

- spesa per l’elettricità sarà di circa 488 euro, con una variazione del -10,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2019 – 31 marzo 2020)

- spesa per il gas sarà di circa 950 euro, con una variazione del -8,8% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

I bonus sociali

Per le famiglie in stato di bisogno, dal 1° gennaio 2021 c’è un’importante novità: i bonus sociali di sconto sulla bolletta. Saranno gradualmente riconosciuti in modo automatico a chi ne ha diritto, senza che sia più necessario presentare domanda.

Come sollecitato più volte da ARERA e previsto dalla legge, dal 2021 i cittadini che hanno diritto ai bonus per disagio economico non dovranno più presentare la richiesta presso i Comuni o i CAF. Ad incrociare le informazioni, in modo che il bonus sia assegnato automaticamente in bolletta, saranno direttamente i soggetti che gestiscono i dati sulle utenze e l’ISEE (Acquirente Unico e INPS).

Lo sconto in bolletta sarà calcolato dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dai tempi tecnici necessari per l’entrata a regime del meccanismo attuativo.