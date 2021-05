Zanzariere: come prepararle all'estate

Con l'avanzare della primavera non arriva solo il caldo ma anche gli insetti, in particolare le fastidiosissime zanzare attivissime, purtroppo, sia di giorno che di notte. Per poter tenere aperti balconi e finestre diventano quindi indispensabili le zanzariere.

Come imposte ed infissi, però, soprattutto in città dove sono presenti smog e polveri sottili, le zanzariere tendono a sporarsi e ad ingrigirsi. Ecco quindi

come pulire le zanzariere senza troppa fatica

Le zanzariere possono essere fisse, scorrevoli oppure mobili. In ogni caso le modalità di pulizia non cambiano. Innanzitutto è fondamentale procedere con delicatezza, per evitare di danneggiare la tela e con detergenti non eccessivamente aggressivi.

Sapone di Marsiglia: ideale per le zanzariera mobili

Le zanzariere mobili sono in assoluto le più diffuse. Per tenerle in ottime condizioni, la cosa migliore da fare è rimuoverle ai primi freddi e conservarle in un luogo riparato, proteggendole dalla polvere. Se la zanzariera è una semplice tela con velcro, può essere lavata con acqua corrente. Contro residui grassi, è di grand aiuto il sapone di Marsiglia, passato con un panno in microfibra o una spugna non abrasiva. Se la zanzariera è montata su telaio si può lavare nella vasca da bagno o, per chi può, in un luogo all'aperto utilizzando una pomba.

Aceto: il più versatile

L’aceto è un validissimo alleato anche per la pulizia delle zanzariere: 2/3 di aceto e 1/3 di acqua tiepida da spruzzare lungo tutta la superficie, lasciare agire per qualche minuto e quindi strofinare con una spugna umida. Nel caso in cui la zanzariera fosse molto sporca, sciogliere nella soluzione anche due cucchiai di sapone di Marsiglia e qualche goccia di detersivo per piatti.

Vapore: per lo sporco più resistente

In caso di zanzariere fisse in metallo e di sporco cosistente e resistente, il vapore - a giusta distanza - consente di risolvere rapidamente il problema facendo attenzione ad asciugare bene, dopo, con un panno morbido, tutta la superficie.

N.B.: il calore del vapore potrebbe danneggiare le zanzariere in materiale plastico.

Prodotti online

Zanzariera finestra

Zanzariera magnetica

Nastro per riparare zanzariere

Antizanzare ultrasuoni