Il ritorno delle zanzare: i migliori rimedi per difendersi

Da qualche giorno a Napoli le zanzare sono diventate un vero incubo, pronte a invadere casa non appena si aprono le finestre e a pungere a qualsiasi ora. Si tratta, infatti, per lo più di zanzare tigri: silenziose (non emettono il tipico ronzio) e micidiali provocano ponfi e dolore più che prurito e rendono impossibile tanto concentrarsi quanto riposare.

Se già sono state smontate o non si dispone di zanzariere, per creare un ambiente sicuro e protetto per bambini e animali domestici ecco le migliori soluzioni fai.da-te e green:

Aroma di caffè: Le zanzare non amano gli odori forti perchè interferiscono con il loro sistema nervoso e le stordiscono. Bruciare un po' di polvere di caffè in casa e mettere i fondi di caffè nei vasi sul terrazzo o in giardino ha perciò un valido effetto repellente.

Limone e aceto: mescolati sono perfetti per allontanare le zanzare. Tagliate alcune fette di limone, spruzzatele con l’aceto e posizionatele nei punti strategici, come davanzali e porte. Lo stesso risultato si ottiene mescolando cipolla tritata e chiodi di garofano anche se l'intensità dell'odore è tale da allontanare, oltre le zanzare, anche gli ospiti più graditi

Oli essenziali: usati per profumare casa, gli oli essenziali sono un valido repellente naturale contro le zanzare. Disponibili in diverse profumazioni, i più efficaci sono quelli a lavanda, limone, Tea-Tree oil e citronella: bastano poche gocce diluite in un diffusore o spalmati sulla pelle.

Piante antizanzare: se avete il pollice verde, le piante sono un ottimo rimedio contro le zanzare. Menta e basilico sono perfette anche per aromatizzare piatti e bevande e la lavanda, con il suo aroma e i colori brillanti, regalerà un tocco in più all’ambiente.

Se avete un piccolo orto o comunque un giardino, potete decidere di coltivare aglio: da sfruttare in cucina e per allontanare gli insetti.

Bat-box: i pipistrelli si nutrono di zanzare, quindi se volete un aiuto poderoso potete montare una bat-box in giardino o terrazzo.

Candele: le candele oltre a creare una piacevole e romantica atmosfera se sono alla citronella o alla lavanda impediranno alle zanzare di rovinare la serata.

Repellente fai da te: fate bollire menta e basilico per venti minuti in un po' di acqua, filtrate e lasciate raffreddare quindi spruzzate direttamente sulla pelle o sugli abiti