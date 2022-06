Zanzare: come farle davvero sparire da casa

Con l'estate, puntuali come un orologio svizzero, arrivano le odiatissime zanzare e con loro ronzii, punture, prurito e stress. Tra falsi miti, fake e credenze, in realtà per sbarazzarsi davvero di questi fastidiosi coinquilini bisogna agire tempestivamente pianificando e organizzando azioni mirate negli spazi esterni: balconi, terrazzi e giardini.

Prevenire è meglio

Le zanzare depositano le uova nel mese di marzo: è quindi fondamentale ridurre la presenza di acqua stagnante e umidità fin dai primi tepori della primavera avendo cura di tenere asciutti i sottovasi delle piante e di non lasciare accumuli di acqua piovana o di annaffiature.

Per evitare invasioni in casa si può quindi ricorrere alle zanzariere, classiche o domotiche per porte e finestre, e climatizzare gli ambienti con i condizionatori. In ogni caso, però, bisogna agire all'esterno procedendo ad una disinfestazione

La disinfestazione

Il periodo migliore per la disinfestazione va da giugno a settembre: sono questi, infatti, i mesi in cui le zanzare sono più attive a causa dell’umidità presente nell’aria. Un intervento anticipato o ritardato potrebbe risultare del tutto inutile. Anche l'orario dell'operazione è importante, e può variare anche di molto in base alle caratteristiche degli spazi esterni e del tipo di zanzara attivo in zona: solitamente per le zanzare comuni è preferibile agire nella fascia oraria che va dal tramonto all’alba, mentre per la zanzara tigre il momento più indicato è il tardo pomeriggio quando la temperatura si aggira intorno ai 20 gradi. Visto che questa particolare specie depone le uova anche in inverno, è possibile organizzare una disinfestazione sia in questa stagione che in estate.

I cicli di disinfestazione

Per liberarsi delle zanzare un solo intervento di disinfestazione non è sufficiente: la prima operazione, da effettuarsi nel mese di marzo, è un intervento anti-larve. Andrà quindi campionato il territorio per capre la periodicità di schiusa delle uova e agire di conseguenza.

Come comportarsi durante la disinfestazione

La disinfestazione può essere effettuata da soli oppure da uno specialista. Prima di procedere all'irrorazione andranno portati in casa panni, arredi, giocattoli, ciotole degli animali domestici etc. Bambini, anziani e animali dovranno restare in casa, avendo cura di chiudere gli infissi e le porte

Se si ha un orto, è preferibile attendere non meno di 48 ore prima di consumare ortaggi e verdure che andranno ovviamente lavati bene, sotto acqua corrente.

Prodotti online

Antizanzare ultrasuoni

Insetticida antizanzare giardino

Insetticida concentrato

Nebulizzatore a pressione