Scrivania dei bambini: a cosa fare attenzione

La scrivania, nella cameretta dei bambini, ha un ruolo fondamentale: qui, infatti, il piccolo trascorrerà diverse ore, impegnato non solo nello studio ma anche in tantissimi giochi. Per questo motivo la scrivania non deve essere un semplice elemento d’arredo, ma un vero e proprio strumento di salute e benessere cui prestare particolare attenzione.

Requisiti indispensabili

Ecco quali sono le caratteristiche cui prestare attenzione quando si sceglie una scrivania:

Altezza

L’altezza giusta non esiste in termini astratti: dipende infatti dall’altezza del ragazzino che la userà. In generale, comunque, per assicurare la postura corretta, il piano deve essere alto tra i 70 e i 78 cm in modo da poter leggere o fare i compiti facilmente e avere il computer all’altezza degli occhi.

Profondità

Se è vero che molto dipende dallo spazio a disposizione, la profondità non dovrebbe essere al di sotto dei 55 cm, considerando la grandezza dei libri e che in genere sarà utilizzata anche per posizionare un pc: lo spazio deve cosentire ai ragazzi di avere mani e polsi paralleli al pavimento.

Larghezza

La scrivania dovrebbe essere larga circa 80/100 cm. Se poi sarà condivisa con altri, allora le dimensioni non dovrebbero essere inferiori ai 130/140 cm. Se lo spazio disponibile non lo consente, si potrà optare per una scrivania compatta, che mantiene le dimensioni minime del piano di lavoro.

Forma

Tonde, quadrate, rettangolari o curvilinee, è solo questione di gusto e - ovviamente - di spazio. In un ambiente ampioandrà più che bene un modello tondo, se invece la stanza è piccola meglio un modello rettangolare

Posizione

La scrivania deve essere posizionata in considerazione dell’illuminazione, in modo da consentire la corretta quantità e direzione della luce. La fonte luminosa non deve trovarsi dietro le spalle, ma di fronte ed essere perpendicolare. Oltre alla luce naturale va quindi considerata quella artificiale: per evitare ombre fastidiose la lampada deve essere posizionata sul lato opposto rispetto alla mano con cui si scrive.

Accessori

Studiare in un ambiente ordinato aiuta la concentrazione, per questo è ideale una scrivania con cassettiera in cui conservare libri e quaderni o dotata di mensole .

La sedia

Fondamentale per la postura giusta e la schiena è quindi la sedia: deve permettere ai piedi di toccare terra, e alle gambe di piegarsi a 90° per agevolare la circolazione sanguigna.

Per non essere costretti a cambiare continuamente la seduta man mano che i ragazzi crescono, si può scegliere un modello ad altezza regolabile, magari arricchita da rotelle che facilitano i piccoli spostamenti.

Prodotti online

Scrivania con mobiletto

Scrivania con cassetti

Scrivania con libreria

Scrivania angolare