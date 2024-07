Quante specie di scarafaggi ci sono a Napoli (e come liberarsene)

Amano le temperature elevate e l'umidità, per questo si mostrano prevalentemente nei mesi estivi, e iniziano le attività di perlustrazione, alla ricerca di cibo, nel tardo pomeriggio per andare avanti fino alle prime luci dell'alba. Gli scarafaggi sono ormai una compagnia fissa per le strade di Napoli, indipendentemente dal quartiere, a Posillipo come al Vomero, al Centro Storico come a Scampia. Facile dire scarafaggio Sono oltre 4000 le specie di scarafaggi conosciute al mondo, di cui 15 diffuse in Italia.

Le più comuni, anche da noi, sono la

Supella longipalpa, di colore marrone, che predilige l'ambiente domestico e ama cibarsi di carta, cartone e giornali;

la Blatta orientale, riconoscibile perché è di colore nero

la Blatta americana o scarafaggio rosso, che adora nutrirsi di liquami, ed è ormai sempre più diffusa anche nella nostra città.

Come difendersi

Difendersi da attacchi e invasioni di scarafaggi, qualsiasi sia la specie e il colore, è difficile ma non impossibile. Le blatte infatti hanno un tasso di riproduzione altissimo, resistono alla maggior parte degli insetticidi in comune commercio e sono assai adattabili anche a condizioni estreme.

La prima regola è prevenire: basta fare la massima attenzione a ciò che si porta in casa, avendo sempre cura di non poggiare pacchi e imballaggi a terra, in strada: le bestiole infatti potrebbero utilizzarli per entrare comodamente tra le pareti domestiche.

Se si abita ad un piano basso, meglio applicare guarnizioni di gomma a porte e infissi, in modo da bloccare qualsiasi tentativo di invasione.

Fondamentale quindi la pulizia. Due, in particolare, gli ambienti da tenere sotto controllo:

bagno - ha un'attrattiva particolare per gli scarafaggi perché è un ambiente umido, ricco di residui di pelle e capelli di cui gli scarafaggi sono ghiotti; cucina - come il bagno, è un ambiente dove l'umidità non manca e in più presenta diverse fonti di cibo come briciole e residui di alimenti, oltre ai contenitori per i rifiuti.

Il resto della casa non va certamente trascurato: angoli, battiscopa, attacchi e scarichi dell'impianto idraulico, soffitte e seminterrati dove gli scarafaggi potrebbero introdursi attraverso fessure o crepe che andranno quindi chiuse con stucco o silicone.

Se temete di avere gli scarafaggi in casa, è preferibile chiamare un disinfestatore professionista: da evitare, soprattutto se in casa ci sono bambini e/o animali domestici, i veleni in polvere, a meno che non stiate partendo per una lunga vacanza. Meglio invece le trappole a base di collanti.