Sapone di Marsiglia, quello che non tutti sanno

E' tra i più antichi detergenti brandizzati per il bucato ma, in realtà, il sapone di Marsiglia non è solo un ottimo detersivo per lavare i panni. 100% naturale, realizzato solo con olio di oliva (o di palma), acqua e soda caustica, oltre che molto conveniente è estremamente versatile. Ecco i suoi utilizzi che probabilmente non conosci:

Smacchiatore

Se siamo un po' pasticcioni o in casa abci sono bambini, il sapone di Marsiglia - puro o diluito - riuscirà a togliere anche le macchie più resistenti ad iniziare da quelle di unto. Dobbiamo solo strofinare il sapone sulla zona interessata, lasciarlo agire per alcuni minuti e risciacquare.

Formidabile poi l'effetto brillantezza che conferisce ad oro o argento: per farli tornare al loro antico splendore è sufficiente metterli in una bacinella con acqua demineralizzata e sapone di Marsiglia quindi, dopo una ventina di minuti, passare uno spazzolino con setole morbide e tamponare per asciugare.

Disinfettante naturale per capi, stoviglie e pavimenti

Il sapone di Marsiglia è la soluzione ideale per avere stoviglie e biancheria non solo puliti ma anche igienizzati.

In lavatrice: aggiungere 2-3 cucchiai di scaglie di sapone direttamente nel cestello per un bucato profumatissimo.

In lavastoviglie o a mano: sostituire il normale detergente con il sapone di Marsiglia.

Sciolto in acqua calda, inoltre, il sapone di Marsiglia può essere utilizzato per detergere il piano di lavoro, piastrelle e pensili e anche i pavimenti. Non solo disinfetta, ma elimina aloni e macchie.

Ottimo come detergente per i cani

Se abbiamo animali domestici, è importante mantenere l'ambiente pulito e igienico proprio come prenderci cura di loro. Il sapone di Marsiglia può essere un ottimo sostituto dei normali detergenti in commercio: naturale e non aggressivo per la pelle dei quattro zampe, con il suo gradevole profumo non invadente, farà contento il pet!

Profumatore di armadi

Con l'arrivo dell'autunno è tempo di pensare al cambio di stagione: il sapone di Marsiglia aiuterà a mantenere l’armadio profumato: basta mettere sulle mensole o nei cassetti alcuni sacchettini con dentro scaglie di sapone di Marsiglia.

Se poi le ante non si chiudono bene o i cassetti non scorrono, provate a passare una pietra di sapone di Marsiglia sulle cerniere o sulle guide: il risultato sarà sorprendente.

Pulizia pennelli make up

Un perfetto make up richiede l'utilizzo di pennelli e spugnette che, ovviamente, devono essere tenuti in perfetta forma e pulizia: il sapone di Marsiglia, sciolto in acqua tiepida, consentirà di aver cura dei nostri strumenti di bellezza senza sciuparli .

Allontana le formiche

Difficile liberarsi delle formiche ma non se si usa un po' di sapone di Marsiglia diluito in acqua calda: basta spruzzarlo sul pavimento e negli angoli per diperdere anche le colonie più resistenti.

