Rumori dal condizionatore? Ecco perché e come eliminarli

In questa estate rovente il condizionatore è sicuramente un elettrodomestico indispensabile. L'uso prolungato e costante può però provocare malfunzionamenti in genere segnalati da rumori e brontolii. Ecco dunque come capire qual è il problema in base ai segnali sonori che l'apparecchio emette

Rumore metallico

Un rumore metallico dal condizionatore non è un buon segno: se infatti le pale della ventola non sbattono contro le pareti dell’apparecchio perché si sono sbilanciate, significa che si è allentato il compressore oppure le parti interne all’unità sigillata sono danneggiate: inutile provare a fare da soli. E' necessario l'intervento di un tecnico professionista.

Colpi sordi

Se il condizionatore in funzionamento emette colpi sordi, significa che all’interno del compressore c’è una componente rotta o allentata: il compressore va sostituito.

Scricchiolii

Un condizionatore in buone condizioni è silenzioso. Eventuali scricchiolii all'accensione possono essere dovuti alla rottura del termostato oppure all'azione degli sbalzi termici sui pannelli esterni dell'apparecchio: dovvrà agire un tecnico specializzato.

Stridii e tintinnii

In presenza di cigolii è fondamentale far prontamente intervenire un tecnico: indicano infatti che il motore sta per rompersi.

Il tintinnio, invece, è il chiaro sintomo che alcune parti del condizionatore si stanno allentando o che all’interno dell’apparecchio è entrato particolato, pietrisco o ramoscelli o foglie. L’apparecchio va pulito e le parti verificate.

Acqua che scorre

Sentire l’acqua che scorre all’interno del condizionatore non è mai un buon segno: indica problemi alle tubature o la presenza di bolle d’aria. L'apparecchio andrà interamente verificato e sottoposto a manutenzione.

Ronzii

Tra i rumori più comuni dei condizionatori c’è il ronzio: parti allentate, residui e detriti, filtri sporchi, le cause principali. Il ronzio può anche significare che il ventilatore è sbilanciato o ci sono perdite di refrigerante. In ogni caso è necessario l’intervento di un tecnico professionista.

