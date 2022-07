Raccolta differenziata: si cambia

E' il primo accordo del genere quello siglato oggi tra Consorzio nazionale imballaggi- Conai presieduto da Luca Ruini, la società comunale per i rifiuti Asia in persona dell'amministratore unico Domenico Ruggiero, e il sindaco Gaetano Manfredi, alla presenza dell'assessore all'ambiente Paolo Mancuso.

Napoli "miniera urbana"

La firma dell'intesa sancisce l'avvio di un progetto che dovrebbe consentire di gestire i rifiuti di Napoli al meglio per l'ambiente, l'immagine della città e anche per i cittadini. Se è vero, infatti, che la raccolta differenziata a Napoli è ferma al 40% ("troppo poco per la terza città d'Italia", è stato sottolineato), è anche vero che in un periodo quale quello che stiamo vivendo, in cui le materie prime scarseggiano, la "monnezza" può trasformarsi in oro.

L'intesa, dunque, dovrebbe rendere la nostra città una vera e propria "miniera urbana", come è stato più volte sottolineato dai firmatari dell'accordo, in cui le materie prime di secondo livello (quelle cioè ricavate dal riciclo dei rifiuti) vengono intercettate e recuperate, evitando nel contempo nuove emergenze legate alla gestione dell'immondizia.

Il compito dei cittadini

Indispensabile, ovviamente, la collaborazione dei cittadini, per cui saranno realizzate apposite campagne di comunicazione e informazione. "E' il primo accordo che facciamo con una città metropolitana" ha tenuto a sottolineare il presidente Conai Luca Ruini, spiegando che non si tratta solo di fare la differenziata "ma di farla di qualità" e aggiungendo anche che "al Sud abbiamo sempre avuto buoni risultati".

Quando si comincia

Per l'avvio della prima fase, che può essere definita di studio e sperimentazione, si parla di fine ottobre. Due su dieci le municipalità che saranno coinvolte: ad indicarle, tra poche settimane, sarà il Comune di Napoli.

Mappature e tracciamento dei rifiuti

Il protocollo d'intesa prevede innanzitutto una mappatura dei servizi di gestione dei rifiuti presenti nelle Municipalità selezionate e quindi, con il supporto di Conai, la predisposizione di un piano di fattibilità.

Conai metterà inoltre a disposizione, gratuitamente, il proprio sistema di tracciabilità dei rifiuti, per seguirne vita e vicende e poter poi "predisporre interventi mirati", come ha sottolineato il sindaco.

"Quello siglato oggi è un patto per raggiungere standar dall'altezza delle aspettative europee - ha detto l'amministratore di Asia - mettiamo in rete esperienze e anche la comune volontà di valorizzare gli sforzi che i cittadini di Napoli fanno ogni giorno"