Ripensiamo le periferie: un concorso per cortometraggi

Un concorso per rilanciare la "questione periferia": a bandirlo l’Associazione Flegrea PHOTO presieduta da Francesco Soranno con il patrocinio dell’Ordine degli architetti di Napoli e Provincia.

"Delle periferie di Napoli e della sua provincia spesso si parla e se ne scrive in modo negativo, riferendosi principalmente allo stato di degrado e di abbandono in cui versano alcune sue zone - è spiegato sul bando del concorso - tutte circostanze veritiere che spesso oscurano l’esistenza di significative presenze storiche e architettoniche, importanti testimonianze del passato, segni culturali e sociali che abbisognano di essere ripensati e riportati al tempo presente, per una loro piena fruizione contemporanea. Il concorso cortometraggi mira a focalizzare l’attenzione su tali contesti".

La scadenza per la presentazione delle opere è fissata per il prossimo 10 settembre (tutte le info sui canali di Flegrea PHOTO). E' espressamente precisato che il cortometraggio potrà essere anche il risultato di un montaggio di più fotografie.

Una selezione dei migliori lavori sarà quindi esposta, entro ottobre 2021, presso il PAN Palazzo delle Arti di Napoli. Ai primi 3 classificati un premio in danaro e ci saranno menzioni speciali per le opere che rivelano particolare pregio artistico. I video selezionati saranno successivamente visionabili sul canale YouTube di Flegrea PHOTO associazione

Nel frattempo il tema è al centro di una serie di dibattiti on line: il prossimo è in calendario in diretta zoom martedì 11 maggio, alle ore 18:15. Partecipano Michelangelo Russo professore di urbanistica, Carmen Tè regista di documentari, il magistrato Catello Maresca e il giornalista Leandro Del Gaudio (diretta zoom, per gli accessi vedere i canali social di Flegrea PHOTO).