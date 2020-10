Anidride carbonica, Covid e ambienti chiusi: cosa sapere

Non sono stati pochi i dubbi sollevati sulla qualità dell'aria respirata attraverso le mascherine, ad iniziare da quelle chirurgiche fino a quelle cosiddette "sociali" o artigianali.

Per capire quale aria effettivamente viene respirata attraverso i vari dispositivi di protezione naso-bocca, l' Appa di Bolzano - l'equivalente dell'Arpa della regione Campania - ha realizzato un apposito studio, riassunto nelle 2 schede che seguono:

- Percentuale di CO2 re-inalata al netto della CO2 ambiente. Valori medi (Fonte: Studio di Appa Bolzano) -

Attraverso il Laboratorio di analisi dell'aria e radioprotezione, in particolare, l'Appa Bolzano ha quantificato la percentuale di CO2 re-inalata rispetto a quella espirata, prendendo in esame diverse tipologie di dispositivi di copertura naso-bocca: mascherina artigianale, chirurgica, FFP2 o

- Nel grafico sono rappresentati i risultati delle misure di concentrazione di CO2 in ppm nell’aria inspirata al netto di quella dell’ambiente durante le prove da seduto (Fonte: Studio di Appa Bolzano) -

KN95, visiera e scaldacollo.

“L’aria che espiriamo – spiega Luca Verdi, direttore del Laboratorio Analisi e radioprotezione – contiene un’elevata concentrazione di anidride carbonica (circa 40.000 ppm). Dallo studio è emerso che indossando un dispositivo di copertura naso-bocca si ha comunque un notevole ricambio d’aria che porta anche ad una consistente riduzione della concentrazione di CO2. Più precisamente la percentuale di anidride carbonica espirata che viene re-inalata varia da un minimo del 3% (visiera) a un massimo del 14% (mascherina artigianale).”

Alla luce dei dati sull’anidride carbonica, l’Appa ribadisce che i locali in cui soggiornano più persone vanno ventilati frequentemente, come del resto già raccomandato da tutti gli esperti del settore come misura di salvaguardia della salute, non solo dal coronavirus.