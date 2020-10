Come difendere casa dai ladri

Nonostante il coprifuoco, i topi d'appartamento non si fermano. Pronti a colpire anche di giorno, spesso prendono di mira interi isolati studiando con cura abitudini e orari in modo da andare a "colpo sicuro" a ripetizione: ultimamente al Vomero, prima a Chiaia e spesso a Posillipo da sempre considerati quartieri "ricchi".

Per difendere casa, sicuramente i sistemi d’allarme sono importanti, ma potrebbero non bastare. Ecco quindi qualche accorgimento in più per salvare contanti e preziosi custoditi in casa:

Le abitudini prima di entrare in casa, a meno che non si tratti di ladri occasionali "invitati" da una finestra o un portone lasciati aperti, i topi d'appartamento professionisti osservano le abitudini del condominio e delle famiglie. Scelgono così le "prede" e capiscono come e quando agire. Meglio quindi variare spesso gli orari e la routine.

I gioielli Ori, argenti e orologi spesso hanno un valore sentimentale che supera di gran lunga quello economico: possono essere infatti ricordi di persone care o di momenti speciali. I posti meno indicati per nasconderli sono gli armadi, i cassetti, i vasi, i quadri, i tappeti e i letti: è qui, infatti, che si concentrano le prime ricerche. E' bene sapere, inoltre, che molte bande specializzate arrivano armate di speciali metal detector. Se non si dispone di una cassaforte schermata e ben nascosta, è preferibile quindi sistemare i preziosi in una cassetta di sicurezza in banca, soprattutto in questo periodo di sto alle occasioni mondane come eventi e ricevimenti. Attenzione inoltre ai cosiddetti "nascondigli ingegnosi": può capitare, infatti, che si trasformino - per dimenticanza o distrazione - nel modo più sicuro per perdere tutto..

Le inferriate Semplici o di design, le inferriate costituiscono da sempre un valido sistema anti-intrusione: se non ad impedirlo, infatti, servono comunque a rallentare l'accesso.

La porta e la serratura giuste La porta resta la via d’accesso più facile alla casa: serratura europea e blindatura certificata non dovrebbero mancare in nessuna casa

I social sono il mezzo di comunicazione e controllo più diffuso. A qualsiasi livello. Meglio rimandare la pubblicazione di notizie e foto relative a trasferte di qualsiasi tipo

L'allarme Un buon sistema di allarme, difficile da disattivare e che entri in funzione in modo tempestivo, è sempre fondamentale. E' anche necessario ricordare di sottoporre l'impianto a manutenzione regolare. Il cattivo funzionamento o, peggio, batterie scariche possono infatti determinarne non solo la mancata attivazione in caso di intrusione, ma anche il malfunziona,che finirebbe per renderlo del tutto inutile

I prodotti online per difendersi dai ladri

Telecamera WiFi Interna

Allarme Casa

Spioncino Elettronico

Porta Blindata