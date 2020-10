Igiene delle mani: come fare quando si è fuori casa

Il gel disinfettante non è indicato per igienizzare mani sporche di residui né per rimuovere sostanze chimiche.

Per risultare pienamente efficace e disinfettare bene, il gel deve inoltre essere usato correttamente: innanzitutto va applicato sempre su pelle asciutta e integra (senza ferite o lesioni), sfregando le mani per almeno 30-40 secondi con gli stessi movimenti che si compiono quando si usa il saponesenza tralasciare nessuna parte (palmo, dorso, dita, pollici e polso).

La prevenzione anti-Covid passa innanzitutto per una corretta igiene delle mani.Se per qualsiasi motivo non si hanno a disposizione acqua e sapone, allora igienizzanti e disinfettanti per le mani diventano fondamentali, soprattutto se si deve mangiare o bere o toccare naso e occhi.



Gel Detergente Igienizzante Mani Lysoform On the Go - 100 Ml

Lysoform On the Go è un gel igienizzante per le mani in formato travel size ideale per essere portato in borsa e anche in aereo. Ha azione disinfettante, detergente e rinfrescante da usare senza acqua. Contiene il 70% di alcol e si asciuga rapidamente.

Gel igienizzante in spray Nutracen Spraigen - 100 Ml

Nutracen Spraigen è arricchito con oli essenziali di erbe officinali, profumato e idratante. Contiene il 70% di alcol, agisce rapidamente e non richiede acqua. Il flacone sta comodamente in tasca o in borsa e l'erogatore spray consente un dosaggio omogeneo e senza sprechi. Le istruzioni d'uso raccomandano di spruzzare il gel disinfettante sulle mani 4 volte e poi strofinare per 40 secondi.

Gel igienizzante con erogatore Security Clean - 1 Litro

Security Clean è un gel igienizzante che contiene il 75%, di alcol. Ha una formula specifica per garantire la massima igiene senza aggredire la pelle. Non richiede l'utilizzo di acqua. Il flacone, di formato dieale per ricaricare più flaconi da borsetta o tasca, è dotato di un pratico dosatore per evitare sprechi. Le istruzioni d'uso prescrivono di prelevare almeno 3 ml di gel e strofinare le mani fino a completa asciugatura.

Pacco da 40 salviette disinfettanti maxi monouso Everclean Pro

Le salviette di Everclean Pro contengono l'80% di alcol e sono prodotti disinfettanti, presidio medico chirurgico, made in Italy certificato. Le dimensioni (20 x 14 cm) le rendono ideali non solo per la cute ma anche per qualsiasi oggetto rigido non poroso:smartphone, tablet, telecomandi, maniglie, penne ecc... . Realizzate in morbido TNT, sono confezionate singolarmente e non lasciano residui oleosi.

Set da 2 gel igienizzanti con oli essenziali Blu Home - 2 x 500 Ml

Il gel igienizzante per le mani di Blu Home contiene il 70% di alcol cosmetico, glicerina vegetale naturale, oli essenziali 100% naturali di tea tree e limone: ha proprietà antibatteriche, dona una gradevole profumazione e lascia le mani morbide e idratate. E' specificatamente studiato per igienizzare le mani sia in casa che fuori, sicuro per tutta la famiglia, conforme alle normative vigenti e dermatologicamente testato. Confezionato interamente in Italia, si usa senz’acqua e non lascia le mani appiccicose.

Set da 6 confezioni di gel igienizzante Primagel Plus - 6 x 50 Ml

Primagel Plus è un gel battericida, fungicida e tubercolicida con Alcol Etilico al 65%. Agisce in modo completo contro Candida Albicans, batteri e virus, si asciuga rapidamente e lascia le mani fresche e morbide. Non richiede l'uso di acqua e non serve risciacquare le mani. Va dosato sui palmi delle mani, quindi bisognerà sfregare energicamente per almeno 15 secondi.

Set di gel igienizzante Glenova DermoGEL - una tanica da 5 Litri + 3 dispenser da 500 Ml

DermoGEL di Glenova è un gel per le mani igienizzante antibatterico con il 75% di alcol ed estratto di Aloe per lasciare le mani morbide e profumate. Ideato, formulato e prodotto nello stabilimento di Camerano (AN) nelle Marche, è adatto a tutta la famiglia ed in ogni situazione. Si vende in set formato da una tanica da 5 litri, utile come ricarica, e 3 flaconi dispenser da 500ml.

Si asciuga rapidamente, non unge, non è acquoso e non lascia le mani appiccicose. Per utilizzarlo correttamente: versare sul palmo della mano almeno 3ml di gel e strofinare per circa 20 secondi fino a completa asciugatura. Dopo l'uso, non occorre risciacquare.

