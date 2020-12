Natale: attenti alle decorazioni

Creare la giusta atmosfera di Natale richiede fantasia, un pizzico di entusiasmo, un piccolo budget e anche un po' di attenzione ai materiali che si scelgono che devono piacere ma soprattutto offrire precise garanzie di sicurezza.

Albero di Natale

L'albero di Natale è tra gli indiscussi simboli di queste feste:

albero di Natale vero : ha un fascino indiscutibile, ma prima di sceglierlo dobbiamo davvero capire se fa davvero al caso nostro. La soluzione più responsabile è quella di acquistare un albero in un vivaio, per poi restituirlo una volta terminate le festività, così da poterlo ripiantare nuovamente. L’albero vero, inoltre, è la scelta giusta per chi ha un giardino, una volta terminato il periodo natalizio, possiamo metterlo nel nostro vialetto e farlo continuare a vivere;

albero di Natale artificiale: diventa una scelta sostenibile se abitiamo in un appartamento e quindi non abbiamo spazio per mantenere in viata e salute quello vero, ma soprattutto se lo utilizziamo per diversi anni consecutivi. E se/quando sarà troppo vecchio per reggere gli addobbi con il riciclo creativo potrà essere trasformato in una o più decorazioni per la casa.

Decorazioni

Da preferire quelle in materiali ecologici o naturali. Conservati con un po' di accortezza potranno essere riutilizzati per più anni.

Nel caso in cui abbiamo scelto di acquistare un albero vero, attenzione al peso delle decorazioni: i rami potebbero piegarsi o spezzarsi, con il risultato di far soffrire l'abete e di veder rompere l'addobbo.

Illuminazione

Se decidiamo di avere un albero vero, meglio evitare le luci perchè il calore finirebbe per far soffrire l'albero. Se proprio non vogliamo rinunciare, meglio optare per catene led a bassa emissione di CO2 e a basso consumo.

Nel caso in cui decidiamo di realizzare un albero all'aperto, una scelta responsabile è quella di optare per le luci alimentate ad energia solare, che nello stesso tempo consentiranno di risparmiare in bolletta.

Regali

Scegliere il regalo perfetto è sempre difficile a meno che non ci si concentri sulla persona: solo così sarà possibile trovare una cosa, anche a basso costo, che piaccia davvero. Ancora meglio se poi puntiamo a prodotti ecosostenibili, dall'abbigliamento, ai libri, fino al make up o a prodotti alimentari.

Un regalo senza carta perde di fascino, ma per rispettare il vero spirito del Natale è decisamente preferibile optare per una carta ecologica e riciclabile: perfetta la carta da imballaggio e anche la carta velina, da decorare rigorosamente con spago e filo di stoffa e completare con frutta essiccata o rametti di abete vero. Una soluzione divertente può essere il tessuto: una tovaglia, un grembiule o uno strofinaccio a tema natalizio saranno un regalo "sul" regalo divertente come anche le classiche sacche di stoffa o borsa di tela, da annodare con un nastrino in tessuto, che possono essere riutilizzate.

