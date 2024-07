Come rendere l'aria fresca e respirabile abbassando l'umidità in casa

Un ambiente non dovrebbe mai avere un livello di umidità superiore al 60%. Anche senza igrometro, è evidente che l'ondata di caldo anomalo di questi giorni rende l'aria assolutamente irrespirabile: i vestiti si incollano alla pelle, ci si disidrata sudando, è assai difficile trovare ristoro o riuscire a riposare a letto o su poltrone e divani che sembrano surriscaldati.

Umidità: le cause

L'umidità in casa è dovuta a diversi fattori, il più delle volte collegati tra loro:

scarsa ventilazione;

cattiva coibentazione;

smog e bassa pressione;

vicinanza a mare, laghi etc.

Combattere l'umidità:

1) prevenire: per evitare condensa e ristagni di umidità è necessario sempre:

cambiare aria negli ambienti aprendo le finestre: per almeno 10 minuti a intervalli regolari di 2 massimo 3 ore.

evitare ristagni di acqua: non solo nei sottovasi, ma anche in lavelli, bacinelle etc;

non asciugare il bucato in casa: in particolare durante la notte;

utilizzare un aspiratore quando si cucina

2) assorbire:

L’umidità può essere "assorbita" da alcune sostanze come il sale grosso: raffreddare bene lasciandolo in frigo (occorreranno circa 10 ore, collocatelo su un vassoio e non in una ciotola), metterne quindi circa 200 gr su un piatto piano da sistemare ogni 25 mq circa. Attenzione: in base ai livelli di umidità dell'ambiente, dopo qualche giorno risulterà appiccicoso e andrà quindi rimosso.

Potrà essere riutilizzato, ma prima andrà asciugato in forno a 50° per 15 minuti e quindi messo in frigo

3) deumidificare in maniera naturale: in natura ci sono veri e propri deumidificatori, economici, pratici e funzionali: le piante. Ecco alcune tra le più efficaci per assorbire umidità e rendere l'aria più fresca e respirabile: