I migliori prodotti per pulire e igienizzare i condizionatori

Indispensabile per sopportare afa e umidità, i l condizionatore deve essere pulito in maniera accurata

La pulizia del condizionatore non va mai trascurata. Soprattutto in estate. Ecco i consigli della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) per avere un ambiente fresco e sano:

L'outfit per pulire il condizionatore

Per pulire il condizionatore è buona regola munirsi di mascherina, guanti e maglia a maniche lunghe. Procedere quindi a mettere in sicurezza il condizionatore staccando la presa dell'alimentazione elettrica, per non rischiare di restare folgorati.

Tolto il coperchio esterno dell'apparecchio, va rimossa la polvere accumulata: l'aspirapolvere consente di procedere in maniera rapida ed efficace. Per una pulizia approfondita, passare un panno in microfibra aiutandovi con uno sgrassatore per rimuovere lo sporco untuoso e un buon germicida per disinfettare .

I filtri

Il filtro è la parte dell'apparecchio che raccoglie più sporco, batteri e agenti patogeni come muffe e funghi: se a carboni attivi, sostituire quelli esauriti e lavare con acqua fresca quelli ancora buoni. Se i filtri sono tradizionali, vanno smontati con delicatezza e attenzione, spolverati e quindi lavati con acqua fresca e sapone neutro. Per un'igiene sicura, lasciate il filtro in ammollo per circa 20 minuti in acqua fresca saponata, quindi sciacquatelo e lasciatelo asciugare in un posto fresco e riparato, lontano dalla luce diretta del sole che potrebbe danneggiarlo. Per disinfettarlo nebulizzate alcol etilico.

Bocchette pulite

Le bocchette di emissione e la parte esterna vanno pulite con panno morbido, non abrasivo, e uno sgrassatore o alcol etilico, dopo aver rimosso la polvere con l'aspirapolvere o con un panno .

Il motore

I motori esterni, solitamente si trovano su balconi o terrazzi e per questo dvanno sanificati periodicamente. Per un lavoro accurato, meglio contattare un tecnico specializzato: tecnologia a shock termico, aspirazione e vapore ad alta temperatura e pressione consentiranno di rimuovere sporcizia e sanificare il motorecome anche split e radiatori, in modo da azzerare polveri e muffe.

Prodotti online per pulite il condizionatore

Bomboletta spray igienizzante per climatizzatori

Filtro condizionatore

Filtro al Carbone

Pulitore igienizzante spray

Igienizzante climatizzatori per casa e auto?

Alcol isopropilico spray