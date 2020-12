Nonostante i divieti, attesi botti a Capodanno. Come proteggere cani e gatti

L’emergenza sanitaria non ferma i botti di Capodanno e già da qualche giorno, in tutte le zone della città, si sentono petardi fatti esplodere da balconi e terrazzi. Non è raro che gli animali domestici, terrorizzati, scappino perdendosi o finendo investiti o, nel caso di quelli più anziani, morendo d’infarto.

L’Oipa Italia, Organizzazione internazionale protezione animali, ricorda che chi decidesse di scendere in strada per sparare o assistere ai fuochi d’artificio violerebbe le regole sul coprifuoco e il divieto agli spostamenti nei giorni festivi e prefestivi dettato dal Dpcm del 3 dicembre. «Per evitare che l’ultimo giorno dell’anno si trasformi in dramma o tragedia per gli animali, abbiamo stilato un decalogo con le regole e suggerimenti per mettere in sicurezza e rassicurare il proprio familiare con la coda, perché l’inizio del nuovo anno deve essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia», spiega il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto.

Il decalogo Oipa