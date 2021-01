Puzza di sigaretta? Ecco come eliminarla dagli ambienti

Inutile nasconderlo: quando in casa arriva in visita o vive qualcuno che non riesce a fare a meno delle sigarette, ristagna un odore tipico, sgradevole e persistente, anche se si sta continuamente con finestre e balconi aperti e si svuotano ripetutamente i posacenere. La puzza di sigaretta impregna qualsiasi cosa, dalle tende ai tappeti e, ovviamente, gli abiti. I rimedi che funzionano davvero però ci sono. Eccoli:

Pulire

I derivati della combustione della sigaretta tendono a penetrare nei tessuti e a depositarvi. Questo significa che aprire le finestre non è sufficiente a disperderli ma è necessario procedere ad una vera e propria pulizia dell'ambiente procedendo:

spolverare e lavare qualsiasi superficie esposta;

passare l'aspirapolvere su tappeti e tende;

cambiare periodicamente i filtri dei condizionatori.

Come con mobili e arredi, è necessario procedere anche con i vestiti: quando camicie e pantaloni si impregnano di fumo, la cosa migliore e metterli in lavatrice aggiungendo al detersivo abituale una tazza di aceto bianco: il risultato sarà sorprendente.

Quali detersivi usare

In commercio esistono tantissimi prodotti che possono tornare utili, ma quando l’odore di fumo diventa davvero insopportabile diventano preziosi alleati

Aceto bianco: è uno dei prodotti naturali più utili e versatili. Ne basta una piccola quantità per far tornare come nuovi mobili, pavimenti, pareti e tappezzeria.

Bicarbonato di sodio: ha la capacità di assorbire naturalmente qualsiasi tipo di odore. Basta metterne qualche cucchiaio in una ciotola da posizionare nell’ambiente e in poco tempo eliminerà qualsiasi residuo di fumo. Lo stesso risultato si ottiene con i fondi di caffè mescolati al bicarbonato per un profumo che dura a lungo.

Carbone attivo come il bicarbonato ha un alto potere assorbente. Cosparso su divani e tappeti riduce qualsiasi traccia di cattivo odore .

Arance e limoni le bucce essiccate creane un poutpourri che diffonde una gradevole fragranza negli ambienti in cui c’è più cattivo odore.

