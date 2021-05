Come eliminare definitivamente i moscerini

Trucchi e rimedi per allontanare questi ospiti indesiderati

Estate tempo di frutta profumata, sugosa, matura. Ma anche di fastidiosi, persistenti e numerosi moscerini. Ecco allora come fare per tenerli lontani :

Niente frutta en plein air

Se la frutta è particolarmente matura, meglio non lasciarla all'aperto e riporla in frigo, elettrodomestico che ne allungherà i tempi di conservazione e la preserverà dall'attacco dei moscerini

Trappole ecologiche

Alla frutta i moscerini preferiranno una soluzione di acqua e zucchero (circa mezzo bicchiere d'acqua di rubinetto in cui sciogliere un cucchiaio raso di zucchero) o di vino e aceto: l'attrazione sarà fatale e i moscerini cadranno nel liquido finendo annegati .

Respingenti biologici

Alcune piante aromatiche, come menta e origano, hanno il potere di tenere lontani i moscerini. Da posizionare sul davanzale o in prossimità della bowl contenente la frutta

Oli essenziali

Se non avete il pollice verde per coltivare menta e origano, un paio di bastoncini impregnati di olo essenziale di eucalipto oppure di geranio o di citronella collocati strategicamente in prossimità della frutta aiuteranno a respingere l'esercito dei moscerini.

Il potere del bicarbonato di sodio

I moscerini sono attratti dall’umidità e dall'odore di macerazione, dunque anche dall’immondizia. E' opportuo quindi tenere la pattumiera sempre chiusa e pulirla regolarmente con una soluzione di bicarbonato e acqua. In alternativa si può utilizzare la soda .

Attenzione all’acqua stagnante

Essendo attratti dall'umidità, come le zanzare, i moscerini tendono a concentrarsi intorno all'acqua che ristagna in vasi e sottopiante: bisogna quindi fare attenzione alle annaffiature troppo abbondanti .

Prodotti online

Pianta menta piperita

Olio essenziale di citronella

Olio essenziale eucalipto

Bicarbonato