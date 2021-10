Eliminare le macchie di sudore: i metodi che funzionano davvero

Non c'è niente di peggio delle antiestetiche macchie giallognole di sudore sotto le braccia o dietro la schiena per rovinare un capo, soprattutto se bianco o di colore tenue. Se il tuo additivo tradizionale e la lavatrice non hanno funzionato, ecco i migliori metodi per intervenire a colpo sicuro:

No all'acqua calda

Contrariamente a quello che si è portati a credere, il calorenon scioglie ma fissa le macchie.Per eliminare gli aloni giallognoli del sudore dalla nostra camicia o t-shirt preferita dobbiamo usare acqua fredda. Per lo stesso motivo, meglio non utilizzare l’asciugatrice e stendere i capi sullo stendibiancheria.

Aceto a go-go

L’aceto bianco è un alleato prezioso per rimuovere le macchie di sudore e anche per eliminare i cattivi odori.Metti in una bacinella acqua fredda e un bicchiere di aceto bianco, immergi il capo macchiato e ingiallito e lascialo in ammollo per circa un’ora. Sfrega delicatamente la parte macchiata, magari aggiungendo un po' di scaglie di sapone di Marsiglia, quindi procedi con il lavaggio in lavatrice.

Se l’abito è delicato, meglio agire solo sulla parte macchiata: con un panno imbevuto di acqua e aceto tampona l’alone, quindi lasciamo il capo in ammollo per circa mezz’ora. A questo punto procedi normalmente con il lavaggio avendo cura di seguire le sutruzioni presenti sull'etichetta.

Bicarbonato for ever

Il bicarbonato è un pass par tout che assicura ssempre ottimi risultati e può essere utilizzato anche su capi scuri o delicati senza rovinarli.

Macchie e aloni leggeri: sciogli due cucchiai di bicarbonato in un litro d’acqua fredda. Bagna le macchie e lasciale a bagno per circa mezz'ora, quindi procedi con il lavaggio come da etichetta.

Macchie resistenti: prepara una pasta morbida con due cucchiai di bicarbonato e uno di acqua fredda. Applica la "crema" sulle macchie e aloni strofinando delicatamente con una spazzola dalle setole morbide, quindi lascia agire per circa 10 minuti. Procedi al lavaggio in lavatrice come da etichetta del capo.

Giacche: fate asciugare perfettamente il sudore, tamponare la zona delle ascelle con un panno imbevuto di acqua e bicarbonato, risciacquare con acqua aiutandovi con un panno si spugna.

Un po' di vodka e ciao macchia

La vodka contro le macchie di sudore garantisce risultati soprendenti: mettete in uno spruzzino un bicchierino di vodka naturale (senza aggiunta di aromi o frutta), diluitela con poca acqua fredda. Vaporizzate su aloni e macchie. Lasciate agire per 5 minuti e procedete con il lavaggio.

Limone e la macchia se ne va

Il limone è un disinfettante naturale, perfetto contro le macchie sia da solo che combinato con altri ingredienti naturali:

macchie leggere: diluitelo con un po' di acqua fredda, passatelo sulle macchie e dopo circa mezz’ora risciacquate.

macchie puzzolenti: aggiungete anche un cucchiaio di aceto bianco.

macchie ostinate: preparate una crema con il succo di mezzo limone e un cucchiaio di bicarbonato. Strofinatela sulla parte interessata eammirate il risultato!

Detersivo per piatti e acqua ossigenata

La combinazione di acqua ossigenata e detersivo per piatti è una soluzione ideale per rimuovere gli aloni giallognoli lasciati dal sudore: mescolate bene 2 cucchiai di bicarbonato, 2 gocce di detersivo per piatti e 1 cucchiaio di acqua ossigenata al 3%, applicate sulla macchia avendo cura di farla entrare bene tra le fibre, massaggiando, quindi lasciate agire per circa un’ora e, infine, procedete con il normale lavaggio del capo.

Come prevenire gli aloni di sudore

Prevenire la formazione dimacchie e aloni da sudore è, decisamente,la scelta migliore per salvaguardare la bellezza dei nostri capi. Farlo non è un'impresa impossibile. Basta infatti

indossare una maglietta di cotone sotto la giacca o il maglione

utilizzare proteggi ascelle usa e getta

applicare un buon deodorante traspiranti

Prodotti online

Proteggi ascelle

Acqua ossigenata

Bicarbonato di sodio