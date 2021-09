Come eliminare gli acari dal materasso

Dal tè al bicarbonato, tutti i migliori rimedi per eliminare gli acari dal materasso

Per dormire bene il letto deve essere comodo ma, soprattutto, pulito. A cominciare dal materasso.

Perché si formano gli acari

Gli acari sono aracnidi, cioé ragnetti, e hanno dimensioni davvero minuscole: un quarto di millimetro. Dunque non possono essere scorti ad occhio nudo come ad esempiio zanzare, vespe o formiche . Per la salute sono dannosi perché possono provocare fastidiose allergie all’apparato respiratorio e all'epidermide.

I consigli per un materasso pulito

La scelta del materasso deve essere operata con grande attenzione: dovrebbe essere antiacaro oltre che traspirante. Ideali quindi i cuscini in lattice o poliuretano. E' quindi fondamentale:

areare la stanza il più possibile dopo che ci si è svegliati

aspirare con grande cura e regolarmente il materasso

usare materassi e cuscini sfoderabili per un migliore lavaggio

sfruttare la luce del sole che infastidisce gli acari

effettuare lavaggi ad alte temperature

Disinfettanti naturali

Esistono diversi rimedi naturali che consentono di contrastare efficacemente la proliferazione degli acari:

Bicarbonato di sodio : economico ed ecologico, il bicarbonato ha un’azione disinfettante molto potente e impedisce lo sviluppo degli acari: cospargetene la superficie del materasso, lasciate agire per almeno 4 o 5 ore quindi rimuovete tutto con l’aspirapolvere.

: economico ed ecologico, il bicarbonato ha un’azione disinfettante molto potente e impedisce lo sviluppo degli acari: cospargetene la superficie del materasso, lasciate agire per almeno 4 o 5 ore quindi rimuovete tutto con l’aspirapolvere. Oli essenziali : l'olio essenziale a base di tea tree, lavanda ed eucalipto. favorisce l’igiene del materasso e disinfetta. Ne bastano poche gocce da spalmare sulla superficie. Attenzione a far asciugare bene.

: l'olio essenziale a base di tea tree, lavanda ed eucalipto. favorisce l’igiene del materasso e disinfetta. Ne bastano poche gocce da spalmare sulla superficie. Attenzione a far asciugare bene. Acqua e bustine da tè: applicata con uno spruzzino, una soluzione a base di acqua tiepida e tè consente di igienizzare il materasso. Fate asciugare bene, possibilmente alla luce del sole.

