Come preparare la casa all'inverno

Anche la casa deve "vestirsi a nuovo" per il cambio di stagione: per affrontare al meglio il freddo dell'inverno, infatti, è necessario organizzare spazie e ambienti e, soprattutto, procedere tempestivamente ad alcune verifiche:

Pulizia della caldaia

Pulizia e manutenzione della caldaia vanno effettuate ogni anno, in modo da garantirci da eventuali malfunzionamenti. Ovviamente si tratta di interventi che dovranno essere eseguiti da tecnici abilitati, che rilasceranno apposito certificato.

Manutenzione per infissi, porte e tapparelle

Gli infissi svolgono un ruolo centrale contro il freddo, soprattutto se l'edificio non è dei più nuovi. Diverse, soprattutto in questo periodo, sono le opportunità offerte da bonus e agevolazioni per ristrutturazioni e miglioramento energetico. Se invece non abbiamo intenzione di sostituire finestre e persiane, va considerata la possibilità di applicare o sostituire le guarnizioni isolanti.

Quando il freddo incalza, inoltre, per recuperare calore non dimenticate di chiudere anche tapparelle e tende.

Avere una casa ben isolata dal punto di vista termico è importante non solo per godere di un confortevole calduccio ma anche per risparmiare sulla bolletta dell'energia elettrica oltre che per limitare l’inquinamento.

Isolamento termico delle pareti

Se si abita in una casa singola o in una villetta, per garantire un buon isolamento ci sono i pannelli. Ottimi, belli e green quelli in fibra di legno: realizzati con scarti di legname sono biodegradabili, ecosostenibili e non vengono trattati con agenti chimici.

Validissimo anche il sughero, estremamente resistente ed anche ecologico e traspirante, quindi ideale per evitare il rischio di condensa e muffa.

Sempre nell’ottica di una casa ecosostenibile, è possibile utilizzare la fibra di canapa, materiale che isola sia termicamente sia acusticamente, riducendo le emissioni di sostanze nocive.

Domotica

La domotica rende la casa sempre più smart: termostati intelligenti assicurano l'ottimizzazione dei consumi e consentono di avere il massimo del comfort: dotati di collegamento wifi, monitorano e consentono di controllare la temperatura dell'ambiente tramite apposita app, anche quando siamo fuori casa.

I pavimenti vanno sempre coperti

Il calore tende a disperdersi facilmente soprattutto quando i pavimenti non sono ben isolati. Una soluzione semplice e di design è quella di utilizzare tappeti che, oltre ad evitare dispersioni di calore, arrederanno casa.

