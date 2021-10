Casa allagata: ecco cosa fare per evitare i danni più gravi

Appartamenti e villini si allagano molto più facilmmente di quanto si potrebbe credere: tubature che si crepano, scarichi intasati, infiltrazioni o perdite possono creare danni molto seri e richiedere costosi interventi di riparazione. Ecco quindi le cose più urgenti da fare non appena si nota scorrere acqua lungo le pareti o sul pavimento:

Staccare la corrente

La prima cosa da fare quando si notano perdite o infiltrazioni d'acqua è verificare se è possibile staccare la corrente in sicurezza: significa che sia il contatore che voi dovete essere lontani dall'acqua che è un buon conduttore. Per non morire folgorati, infatti, non bisogna assolutamente toccare contatori, interruttori o apparecchi elettrici con le mani bagnate o i piedi nell'acqua.

Se non è possibile staccare il contatore presente in casa in sicurezza, è meglio chiamare i vigili del fuoco.

Mettere al sicuro bambini e animali doestici

Mettete al sicuro i più piccoli e i pets di casa, in una camera asciutta e, soprattutto, su una superficie che garantisca l'isolamento.

Identificare la fonte della perdita

Se l'infiltrazione non è provocata dalle condizioni atmosferiche (ad esempio una finestra lasciata aperta o un danno al tetto durante temporali o acquazzoni) né è imputabile all'appartamento al piano sopra o accanto al vostro, procedete subito chiudere l'impianto dell'acqua: la "chiave" solitamente è in cucina o in bagno.

Rimuovere l'acqua

Prima di intervenire per riuovere l'acqua pensate alla sicurezza: indossate calzature antiscivolo, meglio ancora stivaloni antipioggia. Assolutamente non infilate i piedi in bustoni di plastica che favorirebbero scivoloni e cadute. Se la situazione non è troppo grave, cercate di spingere l'acqua fuori con una scopa o procedete con straccio e secchio. Diversamente bisognerà chiedere aiuto ai vigili del fuoco o ad una ditta specializzata dotata di bidoni aspiraliquidi o pompe idrauliche.

Pulire

Dopo aver individuato e riparato la perdita e rimosso l'acqua, bisognerà far asciugare bene i mobili per evitare che marciscano, e le pareti per impedire la formazione di muffe. Se l'acqua è entrata in armadi e cassetti, ovviamente, bisognerà mettere tutto ad asciugare:

svuotate i mobili , pulendo o lavando quello che può essere salvato o gettando quello che è irriediabilmente rovinato (ad esempio libri, fotografie, apparecchi elettronici etc.)

, pulendo o lavando quello che può essere salvato o gettando quello che è irriediabilmente rovinato (ad esempio libri, fotografie, apparecchi elettronici etc.) pulite con un detergente delicato, senza ammoniaca

con un detergente delicato, senza ammoniaca asciugate con cura, lasciando aperte le finestre. Per accelerare il processo, si può utilizzare un deumidificatore

con cura, lasciando aperte le finestre. Per accelerare il processo, si può utilizzare un deumidificatore elettrodomestici: non vanno utilizzati fino a quando non sono completamente asciutti. Meglio, comunque, farli controllare da un elettricista

Asciugare

Gli imbottiti come poltrone, divani, cuscini e materassi potrebbero non essere recuperabili, soprattutto se inzuppati o ricoperti di fango.

Lenzuola, coperte, tende o abiti andranno lavati con detersivo e disinfettante.

Se l'allagamento è stato importante, la casa dovrà essere fatta asciugare bene, magari con l'aiuto di un deumidificatore. Rivestimenti come il cartongesso o parquet e boiserie andranno verificati e, in base all'entità del danno, potrebbe esserne necessaria la rimozione e sostituizione. Andrà quindivalutata la necessità di un trattamento anti-muffa.

Prevenire

Per non rischiare di trovarsicon la casa allagata è importante controllare e far effettuare la manutenzione periodica di tubature e impianti. Grazie alla domotica, inoltre, sono disponibili pratici sistemi di sicurezza che rilevano le perdite e provvedono non solo ad avvisare ma anche a chiudere l'acqua a distanza.

