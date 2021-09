Come realizzare un ambiente a misura di cani e gatti

Organizzare casa a misura delle esigenze dei nostri amici pelosi può sembrare davvero complicato. Non solo cani e gatti hanno bisogno di tempo per abituarsi a spazi e regole, ma soprattutto perché la convivenza deve essere sicura e tranquilla sotto ogni aspetto.

La cuccia

La cuccia è chiaramente un arredo fondamentale, ma dove sistemarla? Cani e gatti preferiscono riposare in zone clade e al riparo dei rumori, ma non troppo lontane dai loro umani. Decisamente da escludere, quindi, anticamere e corridi come anche il soggiorno o la cucina. Sarà comunque sempre il pet a far capire quale luogo lo fa sentire maggiormente a suo agio.

Ci sono tante cucce per gatti e per cani. La scelta dovrà orientarsi su un modello pratico, possibilmente dotato di isolante e cuscini e, ovviamente, lavabile.

La ciotola

I pets dovranno avere una ciotola per l'acqua sempre a disposizione (da cambiare non meno di due volte al giorno) e una per il cibo. Occhio che i materiali abbiano il marchio CE. Meglio sistemarle nel luogo in cui la famiglia mangia abitualmente e coordinare gli orari di pranzo e cena: con le sue crocchette o il cibo umido a disposizione il cane o il gatto elemosineranno meno il cibo salvando linea e salute.

I giochi

Come i bambini anche i pets adorano giocare e si affezionano ad alcuni giocattoli in particolare. Se si ha un gatto, il tiragraffi non dovrebbe mancare così come un oggetto da mordere per il cane che ovviamente dovrà essere in materiale atossico e sicuro. Particolare attenzione dovrà essere prestata quando il peloso è ancora cucciolo a scarpe e pantofole, se abbiamo un cane, o a maglioni, tute e pigiama se abbiamo un micetto.

Altri accorgimenti

Fondamentale per la salute dei pet, come dei bambini, tenere lontane sostanze tossiche, spazzatura e anche le piante: sono diverse, infatti, quelle tossiche o letali per i quattrozampe come stelle di natale, edere, agrifogli e ciclamini.

I cani, in particolare, annusano ogni cosa, ecco perché detersivi e medicinali devono essere riposti in luoghi ben protetti e non accessibili per evitare che vengano inspirati o ingeriti. I gatti adorano invece arrampicarsi e passeggiare su mensole e mobili: meglio mettere al sicuro ninnoli o soprammobili.

Stesso discorso va fatto per le piante dell’abitazione, una delle “prede” preferite dei gatti. In particolare, bisogna tenere i quattro zampe alla larga dalle che risultano nocive e potenzialmente tossiche.

Prodotti online

Cuccia cane

Cuccia gatto

Ciotole

Giochi per cani

Tiragraffi per gatti