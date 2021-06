Come rendere l'aria profumata con il condizionatore

Per superare l'afa cittadina il condizionatore è ormai un elettrodomestico indispensabile. Se accendendolo noti però che l’aria che circola in casa ha uno strano odore o sembra polverosa, è il momento di intervenire

Occhio ai filtri

La prima, indispensabile, operazione da eseguire è la pulizia dei filtri: quello antipolvere e quello a carboni attivi. Nel primo caso, bisogna rimuovere il dispositivo dal suo alloggio e innanzitutto eliminare la polvere più superficiale con un bastoncino per la pulizia delle orecchie. Quindi il filtro va lavato con acqua molto fredda e sapone neutro, risciacquando con cura e lasciando asciugare all'aria.

Il filtro a carboni attivi è quello che, di solito, elimina i cattivi odori: va sempre smontato, spolverato, lasciato a mollo in acqua fredda in cui sarà stato disciolto un po' di sapone neutro per circa 20 minuti, risciacquato e lasciato asciugare all'aria, avendo cura di non esporlo mai ai raggi diretti del sole,che potrebbero danneggiarlo.

Come rendere l'aria profumata

Quando i filtri sono puliti, ecco come si può rendere piacevolmente profumata l'aria di casa o dello studio:

Diffusori per auto in casa

La soluzione più semplice è data dai filtri profumati: si possono utilizzare senza problemi i classici diffusori per auto di fragranze, scegliendo tra una grande varietà di profumazioni .

Essenze fai da te

Chi ama il fai da te, potrà utilizzare qualche goccia dell’essenza che più si gradisce aggiungendone qualche goccia sul filtro che purifica l’aria (l'importante è usare il contagocce, in modo da non esagerare con il dosaggio).

Igienizzanti spray

Pratici ed economici, gli igienizzanti spray vanno spruzzati leggermented, in modica quantità, sui filtri con il doppio effetto di rimuovere batteri e profumare l'ambiente. Diversissime le profumazioni presenti in commercio: le essenze più gettonate sono quelle floreali o di piante aromatiche come la menta che da sempre viene inconsciamente associata ad una sensazione di grande freschezza. Meglio evitare, invece, odori particolarmente forti cche, a lungo andare, potrebbero risultare fastidiosi

Prodotti online

Filtri a Carbone Attivo

Condizionatore d'aria portatile

Igienizzante climatizzatori

Clima deodorante filtri condizionatori