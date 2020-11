Inverno alle porte: come organizzare la casa per i nostri amici animali e a cosa fare attenzione

La Lega nazionale per la protezione degli animali, in collaborazione con l'azienda Prolife, ha redatto un vero e proprio decalogo per consentire ai nostri amici di pelo di affrontare senza problemi l'inverno che sta per portare anche nella nostra città freddo e pioggia. Sono tantissimi infatti gli animali, in particolare i randagi, che non riescono a sopravvivere alla rigida temperatura della stagione fredda.

E' bene sapere, innanzitutto, che non tutti i quattro zampe sono temprati per i rigori del clima invernale. Se infatti i cani di grossa taglia, per la loro maggiore massa corporea, riescono a mantenere a lungo il calore, i cani più piccoli e in particolare le razze a pelo corto o gli esemplari più esili e gli anziani, hanno invece decisamente bisogno di aiuto.

Gatti e cani che vivono all'aperto, inoltre, devono avere un luogo asciutto e senza correnti dove rifugiarsi in caso di pioggia e durante la notte.

Ecco quindi cosa prescrive il Decalogo della Lndc