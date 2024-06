Come rinfrescare casa senza condizionatore: 5 metodi infallibili

Il meteo annuncia in queste ore temperature al di sopra dei 40 gradi. In un momento in cui i costi di qualunque cosa sono alle stelle e il portafogli si svuota rapidamente, riportare gli ambienti in condizioni umane senza ricorrere ai condizionatori, e quindi senza consumare energia elettrica, è possibile. Ecco come:

Infissi

Per quanto possa sembrare contraddittorio, il modo migliore per evitare che in casa salga la temperatura è tenere gli infissi chiusi durante le ore della calura: in questo modo, infatti, l’aria calda esterna resta fuori e dentro si mantiene un microclima a temperatura costante. Chiaramente gli infissi andranno riaperti non appena il sole cala.

Tende

Le tende, in particolare di colore chiaro, dopo gli infissi, sono la migliore barriera contro la calura: bloccano infatti l'ingresso negli ambienti della radiazione solare che colpendo le superfici le riscalda e fa aumentare la temperatura.

Se in casa non avete tende sensibili all'acqua, per aumentare la frescura, di sera si potrà bagnarne la parte finale, di modo che si possa diffondere umidità e in questo modo abbassare la temperatura.

Amiche verdi

Le piante, in particolare i rampicanti, purificano e ossigenano l'aria, contribuendo ad aumentare la sensazione di frescura in casa. Via libera dunque alle amiche verdi.

Elettrodomestici

Multiprese, devices ed elettrodomestici in tensione sprigionano calore e consumano anche tantissima energia. Attenzione quindi a spegnere tutti gli apparecchi che non utilizziamo: ne guadagnerà l'ambiente, il portafogli e anche la temperatura interna di case ed uffici. Non dimenticate che anche le lampadine diffondono calore, in particolare quelle ad incandescenza che inoltre consumano molta energia elettrica.

Una risorsa in più

Per abbassare la temperatura e avere un'immediata sensazione di benessere, se decidete di ricorrere al ventilatore, decisamente più economico sotto qualsiasi aspetto del condizionatore, mettete davanti o sotto, in modo che venga colpito dall'aria smossa dalle pale, un piatto piano pieno di ghiaccio