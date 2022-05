Ricostituito l'Osservatorio Unesco del Comune di Napoli. A cosa serve e chi ne fa parte

L'Osservatorio permanente per il Centro Storico di Napoli - Sito UNESCO era stato istituito nel 2013 per promuovere il recupero e la valorizzazione del Centro Storico e del sito UNESCO sostenendo e favorendo la formazione e la partecipazione, anche coordinando i lavori con le municipalità e gli assessori competenti per lo sviluppo di una cultura del paesaggio storico urbano.

Chi c'è nell'Osservatorio

L'Osservatorio è composto dal Sindaco o da un suo delegato, da 12 consiglieri comunali di cui 8 appartenenti alla maggioranza e 4 alla minoranza, e da 3 presidenti di Municipalità (Roberto Marino della 2ª, Fabio Greco della 3ª e Maria Caniglia della 4ª) o loro delegati.

I consiglieri comunali eletti in seno all’Osservatorio sono

per la maggioranza: Maria Grazia Vitelli (Partito Democratico), Luigi Carbone (Napoli Solidale Europa Verde), Gennaro Rispoli (Napoli Libera), Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli Mediterranea), Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco), Claudio Cecere e Demetrio Paipais (Movimento 5 Stelle) e Massimo Pepe (Azzurri Noi Sud Napoli Viva).

per l'opposizione: Iris Savastano e Domenico Brescia (Forza Italia), Rosario Palumbo (Cambiamo!) e Alessandra Clemente (Misto).

L’Osservatorio è incardinato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale di Napoli, che provvede alla dotazione di supporti e di risorse utili per gli espletamenti amministrativi. In particolare - spiega il Comune di Napoli -l'Osservatorio permanente per il Centro Storico di Napoli - Sito UNESCO: