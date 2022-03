I materiali a basso costo più belli per avere una casa da rivista di design

Se sognate una casa da copertina ma non volete spendere una fortuna, ecco la guida ai materiali a basso costo più belli per i rivestimenti.

Policarbonato: resistenza e leggerezza

Il policarbonato è un materiale versatile e allo stesso tempo resistente. Flessibile e leggero, può essere utilizzato sia coprente che trasparente, pregio che gli permette di assorbire tutti i colori che vuole. Utilizzato spesso in sostituzione del vetro, è facile da pulire e non si graffia facilmente. Per questo è ideale per le porte, ricreando lo stesso effetto di quelle a vetro, ma con il vantaggio di assicurare un maggiore isolamento acustico e termico e a costi ridotti.

Può essere impiegato anche come elemento d’arredo: assai glam, in particolare, le sedie realizzate in policarbonato, dal design accattivante pronte a rendere unico l’ambiente.

Laminato: come e più del parquet

Il laminato è tra i rivestimenti più utilizzati negli ultimi tempi perché ricrea le stesse venature del legno, ma è più resistente a graffi, usura e urti, e soprattutto costa molto, molto meno.

Vinile: il gioco è fatto

E' economico, facile da posare ed è disponibile in numerose finiture, alcune delle quali ricordano il legno del parquet. Il pavimento vinilico scuro è adatto ad ambienti ampi, e deve essere abbinato a mobili chiari sui toni del beige o color panna. La versione chiara, invece, è perfetta per le stanze piccole perché dona luminosità e si abbina ad arredi in rosa antico o verde.

Il vantaggio di questo materiale è che per la messa in opera non occorre rimuovere il vecchio pavimento. Inoltre resiste molto bene all’acqua.

Piastrelle: passpartout

Per le pareti, non solo di cucina e bagno ma spesso anche di tinelli, soggiorni e camere dei bambini, la scelta spesso ricade sulle piastrelle. Fondamentali in cucina e nel bagno, sono resistenti, igieniche e possono creare abbinamenti gradevoli con altri materiali come il legno o il cotto. Infinita la scelta di prodotti low cost: basta guardarsi in giro

Pannelli in OSB: ultra chic

I pannelli OSB (Oriented Strand Board) ovvero i pannelli a scaglie orientate per anni sono stati sfruttati come materiale da costruzione, ma negli ultimi anni molti designer hanno deciso di utilizzarli per rivestire pareti, pavimenti e realizzare mobili. La loro caratteristica è quella di dare un tocco naturale agli ambienti oltre ad avere un costo ridotto ed essere facili da posare. Per avere un appartamento a prova di rivista patinata, è possibile scegliere tavoli, librerie, ma anche strutture del letto o mobiletti realizzati con questo materiale e per renderli davvero di tendenza basta tinteggiare del colore che si desidera.

Carta da parati: evergreen

La carta da parati è tornata prepotentemente di moda. Consente di modificare rapidamente l’aspetto di qualsiasi camera, la posa è semplice e può essere rimossa senza problemi quando non piace più.

Perfetta in qualsiasi ambiente, dal minimal all'ultra classico, l'unico limite è la fantasia. Via libera quindi in camera da letto come nella camera dei ragazzi, in salotto o corridoio ma anche, grazie ai nuovi tipi particolarmente resistenti, lavabili e impermeabili, in bagno e cucina.

