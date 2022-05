Come realizzare una piscina in terrazzo o balcone e vivere felici l'estate in città

Se ti tocca trascorrere l'estate in città e la tua casa ha un po' di spazio esterno oppure un terrazzo o anche solo un balcone di dimensioni non troppo ristrette, per non rinunciare a momenti di piacevole relax in acqua ecco come realizzare una piscina:

Piscine interrate e fuori terra: cosa sapere

Scegliere la piscina adatta richiede strategia, oculatezza e attenzione. Innanzitutto, in base alle caratteristiche dello spazio a disposizione, è necessario capire se installare una piscina interrata o fuori terra . La scelta di elettrodomestici smart, va di pari passo con l’arredamento funzionale e la voglia di circondarci di oggetti che possono rendere piacevole il tempo libero. Questo è ancora più vero se si possiede un o un terrazzo.

Piscina interrata

Scegliere una piscina interrata non è solo questione di design o praticità: va innanzitutto verificato, presso l'Ufficio urbanistica del proprio comune, se sono necessari permessi e domande. Vanno preventivate circa 3 o 4 settimane di lavori.

Piscine in cemento armato: è un grande classico. Il modello a sfioro va necessariamente affidato ad una ditta specializzata perché richiede molta precisione. Tra i vantaggi di questo modello, oltre alla grande resistenza al tempo ed all'usura, c'è la possibilità di personalizzarla liberamente sia per quanto riguarda la forma e le dimensioni, sia per i rivestimenti: Piastrelle, PVC, pietra naturale o resine sono solo alcuni dei materiali che è possibile utilizzare. Tra gli svantaggi, indubbiamente, c'è il costo elevato dovuto ai lavori edili e di impiantistica.

Piscine in casseri di polistirolo: costi ridotti e velocità di realizzazione fanno di questo tipo di piscina interrata un vero must. Ha anche un buon livello di isolamento termico, dovuto al polistirolo: la vasca è infatti costituita da blocchi di EPS - Polistirolo espanso sintetizzato in cui si inserisce la rete metallica per accogliere la colata di cemento. I casseri di polistirolo possono essere sia curvi che dritti, ma la scelta della forma è limitata. Anche se in teoria si possono utilizzare tutti i rivestimenti, i tecnici consigliano il PVC.

Piscine in pannelli d'acciaio: durevoli quasi quanto quelle in cemento, vengono scelte per la rapidità di installazione: è sufficiente una soletta di circa 15 centimetri per montare i pannelli in acciaio zincato o inox, cui devono essere aggiunti contrafforti per renderla autoportante. Questi pannelli consentono di ottenere curvature - e quindi profondità - differenti. Unico rivestimento possibile il PVC.

Piscine in vetroresina: formate da una struttura monoblocco o a due blocchi, hanno le forme più varie e grande rapidità nell'installazione: è sufficiente scavare, realizzare la soletta e appoggiare la vasca, senza necessità di rivestimento. La maggior parte del costo è assorbita dalla vasca e dal trasporto.

Piscina fuoriterra

Installare una piscina fuoriterra è molto più semplice. E' questa, decisamente, la scelta più adatta a chi non vuole o non può spendere molto oppure, per qualsiasi motivo, non vuole o non può effettuare scavi.

Molti i modelli tra cui scegliere:

Piscina con telaio portante: la struttura, realizzata in tubolari d'acciaio, va ancorata al terreno e ospita una vasca in PVC o poliestere, per cui è molto resistente. Facile da montare e smontare, hanno come svantaggio il costo

Piscina rigida: è realizzata da pannelli rigidi, in differenti materiali (acciaio, legno etc). Resistente alle basse temperature e agli agenti atmosferici, quindi può restare montata tutto l'anno. Ci sono modelli di dimensioni medie o grandi. La profondità è di circa 120-130 cm.

Piscina autoportante e gonfiabile: realizzata in PVC o poliestere è economica perché si sostiene da sola, grazie al bordo gonfiabile, una volta riempita d'acqua. Solitamente è piccola e bisogna stare molto attenti a non forare la camera d'aria

Piscina idromassaggio: perfetta per il giardino o il terrazzo, può essere utilizzata tutto l'anno grazie all'acqua calda. Realizzata in PVC spalmato, resiste alle forature ed è dotata di idrogetti. Solitamente è adatta per 2-4 persone al massimo

