Cucina: i migliori paraschizzi (anche da realizzare con il fai da te)

Anche per chi non è un master chef e cucina poco, tra gli elementi indispensabili della cucina c'è il paraschizzi.

Cos'è il paraschizzi

Con il termine paraschizzi si definisce in gergo tecnico la parte di muro che va dal piano di lavoro della cucina fino ai pensili. Occupando una parte importante dell’ambiente, deve quindi essere gradevole oltre che funzionale ovvero

facilmente lavabile igienico duraturo.

Le soluzioni possibili sono diverse:

Piastrelle di ceramica

E' il rivestimento tipico, che offre infinite possibilità di scelta quanto a dimensioni, colori e decori. La ceramica, tuttavia, è soggetta ad usura e con il tempo può mostrare scheggiature o crepe.

Coordinato

Per un ambiente moderno o minimal chic niente di meglio di un paraschizzi realizzato nello stesso materiale del piano di lavoro: dal marmo al laminato resistente al calore, oppure Corian.

Marmi, graniti e pietre naturali hanno il pregio della bellezza, ma sono sensibili a tagli e graffi e, soprattutto, agli acidi che in cucina abbondano: pomodoro, limone, aceto, latticini etc. . Più robusti e resistenti i derivati del quarzo, in particolare okite e silestone.

Vernice lavabile

Sul muro intonacato e verniciato, una mano di pittura lavabile consente una soluzione pratica dal costo assai ridotto con la possibilità di rinnovare ogni volta che si vuole il colore e divertirsi anche con i decori a stencyl o mano libera.

Carta da parati

Da tempo, grazie ai nuovi materiali hi-tech, non è più una prerogativa di camere da letto e soggiorni. Si adatta facilmente a qualsiasi stile, è lavabile ed è facilmente sostituibile. Per un ottimo paraschizzi, si può scegliere quella in fibra di vetro, particolarmente resistente.

Vetro

E' il materiale più versatile, resistente, igienico e di facile manutenzione. Tra le opzioni più interessanti, sicuramente il vetro magnetico che consente di sfruttare contenitori, portamestoli e portaspezie.

Prodotti online

Paraschizzi in vetro

Paraschizzi adesivo

Paraschizzi pittura lavabile

Paraschizzi in carta da parati