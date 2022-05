Nuova illuminazione e ristrutturazione dei locali commerciali: novità per Piazza Plebiscito

A Palazzo di Governo riunione presieduta dal Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del direttore centrale per gli Affari dei culti e l’amministrazione del Fec - Fondo edifici di culto Fabrizio Gallo, del soprintendente archeologico, del direttore dell’Agenzia del Demanio e del rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche.

L’incontro è stato dedicato all’aggiornamento delle iniziative già avviate per la valorizzazione degli immobili di proprietà del Fec di piazza Plebiscito, nel quadro dei più ampi interventi di riqualificazione urbana che l’amministrazione comunale sta sviluppando per l’importante sito.

Nel corso dei lavori sono state affrontate, in particolare, le questioni connesse alla definizione delle procedure di natura urbanistica e di allineamento catastale relative ai detti immobili, destinati allo svolgimento di attività commerciali con espressa vocazione alle tradizioni artistiche del territorio.

Sono state, inoltre, acquisite le indicazioni dell’amministrazione comunale in ordine alle progettualità riguardanti la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica a piazza Plebiscito e di complessiva riqualificazione dell’area e dei locali afferenti al porticato: al riguardo è stato concordato di definire un accordo di collaborazione fra le varie amministrazioni interessate – Fec, Prefettura, Comune di Napoli e Soprintendenza – per definire modelli condivisi di gestione delle procedure da porre in essere. Il Ministero dell’Interno ha assicurato lo stanziamento di risorse finalizzate al recupero dei locali di proprietà Fec già in concessione per l’apertura di attività confacenti all’area e compatibili con gli interessi culturali.