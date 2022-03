Cambiare pavimento: le migliori soluzioni a costo ridotto e senza necessità di demolire

Se il vostro pavimento vi ha stufato, è troppo rovinato o non si adatta più all'arredamento, cambiarlo non è un'impresa impossibile e, soprattutto, non richiede il budget che potreste aver immaginato: grazie alle nuovi soluzioni che sposano hi-tech e design, infatti, non serve rimuovere il vecchio rivestimento né rifare gli impianti e per la posa in opera non solo serve davvero poco tempo ma non si produce neanche polvere:

Laminato

Bello da vedere, con uno spessore a dir poco minimo, il laminato ha il pregio non solo di poter essere posato direttamente sul vecchio pavimento ma anche di non richiedere l’adattamento di porte e infissi. Si tratta inoltre di un materiale estremamente economico.

Svantaggi: poco adatto agli ambienti in cui c’è umidità.

PVC

Le proposte più moderne lo rendono decisamente gradevole oltre che pratico: ha grande resistenza all’umidità ed è assolutamente semplice da mettere in posa oltre che estremamente versatile per colori e decori.

Linoleum

Confuso spesso con il PVC, è la scelta irrinunciabile per chi vuole ambienti green: è infatti il rivestimento più ecologico e soprattutto riciclabile.

Si presenta solitamente come un grande rotolo. Va applicato sul pavimento esistente, senza fughe. Garantisce quindi la massima igiee e ha naturali proprietà antibatteriche.

Gres laminato

Il gres laminato tra gli addetti ai lavori è conosciuto come “sottilissimo”: lo spessore minimo va dai 3 ai 5 millimetri. Si tratta quindi di un rivestimento "easy", da applicare sul pavimento esistente senza demolire nulla. Gli infiniti colori e decori ne fanno uno dei prodotti ceramici più gettonati in assoluto.

Microcemento

La base è cementizia e la posa consente di avere una superficie molto omogenea, oltre che robusta e dalla durata invidiabile.

Consente di ottenere un look minimal che si adatta a qualsiasi stile di arredamento o colore. Risultato simile consente la resina, ma ha durata decisamente inferiore.

Parquet

Il parquet è in assoluto, per definizione, il pavimento più elegante e ha il vantaggio indiscutibile di essere "caldo" sotto ogni punto di vista. Il parquet sottile è uno dei più semplici da applicare e persino da rimuovere se necessario.

Prodotti online

Pavimento in laminato rovere

Rivestimento per pavimenti in PVC

Pavimento in laminato noce

Microcemento bicomponente sottile