Qual è il colore giusto per ogni stanza della casa: i segreti della "colorology" o "cromatherapy"

Se pensate che il colore delle pareti di casa sia solo una questione estetica, preparatevi a ricredervi. La scienza infatti, e in particolare la colorology o cromatherapy ha provato da tempo che i colori influenzano non solo l'umore, ma anche il nostro benessere complessivo, dal momento che è proprio attraverso di loro che viene diffusa la luce e filtrate le sue radiazioni.

Per sfruttare al meglio le proprietà rilassanti o energizzanti delle diverse tonalità, in base agli ambienti, ecco dunque le linee guida per i diversi ambienti della casa:

Ingresso

L’ingresso è la parte della casa che si vede per prima. Deve perciò essere accogliente e armonioso. I colori che consentono di trasferire al meglio queste caratteristiche sono il beige, ideale per pareti e pavienti, e il verde petrolio che può essere utilizzato per porte, librerie o oggettistica

Cucina

E' il luogo della convivialità per eccellenza: i colori più adatti sono l'arancione, che invoglia alla socialità, e il giallo, simbolo di vitalità. Anche se perfetti per dare carica, meglio però non abusarne: potrebbero trasmettere un senso di oppressione. Vanno dunque bilanciati: perfetti, ad esempio, per i complementi d'arredo come tende o tovagliame, oppure per vasellame e stoviglie o piccoli oggetti da distribuire con parsimonia.

Camera da letto

Il blu è da sempre considerato il colore adatto alla camera da letto, ma non è l’unico: ci sono varianti che consentono un effetto glam-chic come l’indaco o il rosa che è un evergreen. Adatti indifferentemente alla camera di adulti, adolescenti o bambini, possono essere inseriti attraverso i tessuti d'arredo: ad esempio come rivestimento di una poltroncina, o cuscini o un tappeto moderno. Scelto in nuances pastello, perfetto anche il verde che trasmette serenità.

Soggiorno

Il soggiorno è la stanza per il relax: via dunque alle nuances neutre, ad iniziare dal bianco, il “non colore” che racchiude in sé tutti gli altri e per questo trasmette positività, consentendo inoltre infiniti abbinamenti di stile e colore. Ideale anche il verde che esprime in pieno leggerezza ed energia .

Bagno

Via all'azzurro che richiama l’acqua ma anche il cielo e trasmette un senso di pace, soprattutto se utilizzato nella sua declinazione più scura,verso il blu, o al grigio che oltre a conferire serenità è decisamente molto elegante e raffinato, in particolare se piace lo stile minimal o ultramoderno.

